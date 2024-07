Djokovic segura recuperação de Nadal e vence confronto de gigantes nos Jogos de Paris

Por Karolos Grohmann

PARIS (Reuters) – O sérvio Novak Djokovic segurou uma tentativa de recuperação do espanhol Rafael Nadal no segundo set para derrotar o 14 vezes campeão do Aberto da França por 6-1 e 6-4, nesta segunda-feira, avançando para a terceira rodada do tênis nos Jogos de Paris.

Djokovic, que já ganhou 24 títulos de Grand Slam de simples, mas está em busca de um inédito ouro olímpico, dominou o jogo de forma arrasadora para abrir vantagem de 6-1 e 4-0, com golpes de fundo potentes e largadinhas perfeitas.

Nadal, o maior nome da história nas quadras de Roland Garros que recebem o tênis na Olimpíada, conseguiu uma recuperação para empatar em 4-4, para a alegria do público da casa, que acompanhou mais um encontro épico entre dois dos maiores jogadores da história, em seu 60º duelo — um recorde.

Apesar de sua recuperação no segundo set, Nadal, de 38 anos, não tinha a mesma precisão e consistência de Djokovic e não conseguiu fazer nada para impedir que o sérvio, de 37 anos, selasse a vitória em seu primeiro match point, com um ace.