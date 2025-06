Dois ativistas do Greenpeace são acusados na França por roubo de estátua de cera de Macron

afp_tickers

2 minutos

Dois ativistas do Greenpeace foram acusados nesta quinta-feira (5) na França por “roubo qualificado” de uma estátua de cera do presidente Emmanuel Macron do Museu Grévin, em Paris.

Na segunda-feira, vários ativistas roubaram a peça avaliada em € 40.000 (R$ 253.000) e a colocaram em frente à embaixada russa e, depois, a levaram para a sede da gigante de energia EDF, em um protesto contra as relações econômicas com a Rússia, em guerra com a Ucrânia.

A estátua foi devolvida à polícia na noite de terça-feira.

Dois ativistas, um homem e uma mulher, foram presos na segunda-feira, disse sua advogada, Marie Dosé, que denunciou a prisão como “completamente desproporcional”.

Nesta quinta-feira, eles foram apresentados a um juiz que confirmou sua acusação por “roubo qualificado”, disse a advogada, acrescentando que não entendeu sua decisão, considerando que “o Museu Grévin indicou que não houve dano” e que se tratou de “um ato não violento”.

O museu, que apresentou uma queixa após verificar o roubo, reagiu com humor. “A contemplação dos personagens é feita apenas in situ”, ironizou em sua conta no Instagram.

Jean-François Julliard, diretor do Greenpeace na França, disse que as duas pessoas presas dirigiam um caminhão durante o protesto em frente à embaixada russa, e não são as que “pegaram emprestado” a estátua do museu.

Os ativistas conseguiram levar a estátua se passando por especialistas encarregados de sua manutenção.

gd-nal-abe-jul/uh/gvy/jp/pz/es/meb/mb/jc