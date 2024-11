Dois mortos na Ucrânia em bombardeios russos

Ataques russos mataram duas pessoas no leste e no sul da Ucrânia, informaram autoridades nesta quarta-feira (30), horas após um ataque com drones em Kiev ter ferido nove pessoas.

Os ataques nas regiões de Sumy e Kherson, no leste e no sul da Ucrânia, ocorrem em um momento em que as forças russas aceleram seus avanços na linha de frente oriental.

As autoridades de Sumy relataram a morte de uma mulher de 73 anos. Na região de Kherson, que o Kremlin considera parte da Rússia, as forças de artilharia russas atacaram a cidade de Mykilske, matando um homem de 38 anos, segundo as autoridades locais.

Um ataque noturno com drones russos na capital Kiev feriu nove pessoas, incluindo uma menina de 11 anos, disseram as autoridades nesta quarta-feira, enquanto Moscou intensifica os bombardeios aéreos contra a capital ucraniana.

As autoridades locais e os serviços de emergência relataram um incêndio em um edifício de nove andares, que afetou um jardim de infância na região central.

As forças russas atacam cidades ucranianas com drones e mísseis desde que lançaram a invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

A Força Aérea ucraniana afirmou ter derrubado 33 dos 62 drones, incluindo alguns de modelo iraniano, lançados pelas forças russas em 10 regiões e na capital.

O Ministério da Defesa russo disse que derrubou 23 drones ucranianos sobre território russo durante a noite.

