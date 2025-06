Donos do Pornhub suspendem acesso na França em protesto contra demandas legais

afp_tickers

3 minutos

Visitantes na França dos sites Pornhub e Youporn, operados pela empresa matriz Aylo, serão recebidos a partir de quarta-feira (4) com uma mensagem que denuncia os requisitos de verificação de idade, informou a empresa.

Com esta mensagem, a Aylo “está se comunicando diretamente com o povo francês para informá-lo sobre o quão perigosa, potencialmente invasiva da privacidade e ineficaz é a lei francesa”, disse Solomon Friedman, da Ethical Capital Partners, proprietária da Aylo, a repórteres em uma videochamada nesta terça-feira (3).

O governo francês começou a implementar gradualmente, este ano, requisitos para que todos os sites adultos exijam que os usuários confirmem sua idade com informações como cartão de crédito ou documento de identidade.

Para preservar a privacidade, as operadoras devem oferecer uma opção técnica de dupla identificação que impeça as próprias plataformas de verem as informações pessoais dos usuários.

Mas a Aylo afirma que este é um mecanismo ineficaz que coloca os dados das pessoas em risco de agentes maliciosos, invasões ou vazamentos.

Segundo a empresa, os países deveriam se concentrar nos desenvolvedores de sistemas operacionais como o Windows da Microsoft, o iOS da Apple e o Android do Google, em vez das plataformas pornográficas.

“A Aylo é totalmente a favor do conceito de verificação de idade”, disse a executiva Alex Kekesi a repórteres na videochamada.

No entanto, exigir que plataformas individuais confirmem a idade dos visitantes “representa um risco muito sério (…) em relação aos seus direitos de privacidade”, acrescentou.

“Google, Apple e Microsoft têm a capacidade incorporada em seus sistemas operacionais de verificar a idade de um usuário no nível do sistema operacional ou do dispositivo”, disse Friedman, da ECP.

A capacidade deles de “fornecer um sinal de idade para qualquer site ou aplicativo… pode realmente fornecer uma solução” para controlar o acesso ao conteúdo adulto sem exigir que os usuários compartilhem dados confidenciais com vários sites, argumentou.

“Eu entendo que essas três entidades são grandes e poderosas, mas isso não é desculpa para a França fazer o que fez”, acrescentou.

A mensagem da Aylo para potenciais espectadores de pornografia apresentará a imagem “A Liberdade Guiando o Povo”, da famosa pintura de Eugène Delacroix da figura alegórica com os seios à mostra.

“Melhor ainda”, respondeu a ministra da Cultura francesa, Aurore Bergé, à decisão de Aylo nesta terça-feira no X.

“Haverá menos conteúdo violento, degradante e humilhante acessível a menores na França”, acrescentou.

tgb/srg/jz/mb/aa/jc