Dorival convoca Estêvão, Luiz Henrique e Pedro para jogos do Brasil nas eliminatórias

2 minutos

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Destaques entre os atacantes do futebol brasileiro, Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo) e Pedro (Flamengo) foram convocados nesta sexta-feira pelo técnico Dorival Júnior para os jogos do Brasil contra Equador e Paraguai em setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Dorival explicou que costuma apostar em jovens, como é o caso de Estêvão, de apenas 17 anos, e ressaltou as características de Pedro.

“As características do Pedro são importantes para esse momento e um jogador que sempre tive confiança e interesse que estivesse em campo pelas suas condições”, disse o técnico em entrevista coletiva.

Os outros jogadores que atuam no futebol do país que foram chamados são os meio-campistas André (Fluminense) e Gerson (Flamengo) e o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Atlético-MG).

O atacante Neymar, que ainda se recupera de uma grave lesão de joelho, permaneceu de fora da lista de convocados.

“Neymar é fundamental, decisivo e ainda não retornou por completo. Não tenho dúvida que assim que esteja em condições voltará a ser relacionado, tudo no momento certo e adequado”, afirmou Dorival.

Esses são os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias neste ano e os primeiros compromissos após a eliminação nas quartas de final da Copa América, nos Estados Unidos.

“O momento é decisivo e fundamental para nos prepararmos para estar em mais uma Copa do Mundo”, disse o técnico Dorival Júnior.

“Não tivemos o que esperávamos na Copa América, mas foi período junto importante e acredito em processos e etapas. Todos pediam uma reformulação e nós fizemos. Buscamos lá um entendimento mais pessoal de cada atleta, as características deles e isso tudo tem peso grande para um trabalho”, acrescentou ele.

O Brasil ocupa apenas a sexta posição nas eliminatórias e soma 7 pontos. Já a líder Argentina tem 15 pontos.

“Nossa participação foi aquém do esperado mas temos seis jogos até dezembro e nossa missão é recuperar desempenho, confiança e posição na tabela”, afirmou o diretor da seleção Rodrigo Caetano.