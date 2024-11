Drones e mísseis russos atacam leste, sul e capital da Ucrânia

reuters_tickers

3 minutos

KIEV (Reuters) – Mísseis russos danificaram prédios residenciais na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, e em Odessa, no sul, e uma série de drones causou cortes temporários de energia na região de Mykolaiv e teve como alvo a capital Kiev, disseram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.

A Rússia, que está obtendo ganhos territoriais no leste da Ucrânia, está realizando ataques noturnos a cidades distantes usando mísseis, bem como drones “suicidas” produzidos a baixo custo e drones “chamarizes”, que bloqueiam as defesas aéreas ucranianas.

Dos 145 drones usados durante a noite, a Ucrânia abateu 71 e perdeu o rastro de outros 71, provavelmente devido às medidas de guerra eletrônica usadas contra eles, disse a Força Aérea.

Os moradores da capital puderam ouvir o barulho dos motores dos drones de ataque sobrevoando a cidade por várias horas durante a noite. O som de tiros automáticos era ouvido ocasionalmente quando as defesas aéreas tentavam abatê-los.

O presidente Volodymyr Zelenskiy pediu aos aliados ocidentais de Kiev que aumentem a pressão sobre a Rússia para impedir que os componentes necessários para os sistemas de armas cheguem até ela.

“Esses ataques russos à vida ucraniana podem ser interrompidos”, disse ele. “Com pressão, sanções, bloqueio do acesso dos ocupantes aos componentes que eles usam para criar as ferramentas desse terror, pacotes de armas para a Ucrânia e uma determinação que deve ser inabalável.”

Um ataque com mísseis russos à cidade de Kharkiv, no nordeste do país, feriu pelo menos 23 pessoas e danificou mais de 40 prédios na manhã de segunda-feira, informaram o governador regional e a polícia nacional.

Outro ataque com mísseis na cidade de Odessa, no sul do país, também danificou prédios residenciais e feriu 10 pessoas, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia.

O ataque de drones durante a noite teve como alvo a infraestrutura de energia na região sul de Mykolaiv, causando cortes de energia, enquanto as instalações industriais na região sudeste de Zaporizhzhia também foram atingidas, disseram suas autoridades na segunda-feira.

A Rússia tem bombardeado continuamente a rede elétrica e a infraestrutura da Ucrânia desde o lançamento de sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Moscou diz que não tem como alvo civis, mas a ONU verificou a morte de quase 12.000 civis ucranianos, e autoridades em Kiev dizem que o total é provavelmente muito maior.

O mais recente ataque russo à infraestrutura de energia renovou os temores dos ucranianos de longos apagões no inverno, embora não tenha havido vítimas ou danos significativos relatados em Kiev ou na região circundante.

(Reportagem de Anastasiia Malenko e Tom Balmforth)