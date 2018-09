O governo espera que a RUAG aplique as leis de material de guerra suíças em suas subsidiárias no exterior. Em seu relatório anual, o conselho de administração do grupo de Berna afirma atender a essa expectativa.

Segundo o Conselho Federal, a RUAG considera sua subsidiária Ammotec, que quer construir a fábrica, a possibilidade de se expandir para um grande mercado internacional. Isso estaria de acordo com o desejo do governo brasileiro de romper o monopólio interno que domina o mercado de munições no país.

Em abril, dezesseis organizações pediram ao governo para reverter o negócio de armas. O gatilho da mobilização foi o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, ocorrido no dia 14 de março no Rio. Ela chefiava uma comissão de inquérito sobre o envolvimento de políticos e policiais em assassinatos de civis.

A posição do Conselho Federal foi anunciada hoje em resposta a uma moção da deputada socialista Priska Seiler e a um inquérito do também deputado socialista Angelo Barrile, informando que o Executivo federal já havia comunicado sua posição ao conselho de administração da RUAG Holding.

O governo falou na qualidade de acionista único do grupo. A construção de uma fábrica de munição no Brasil representaria um risco para a reputação da RUAG e da Suíça.

O intuito da nova fábrica da RUAG no Brasil era de quebrar o monopólio interno na produção de munições. Mas políticos na Suíça temem que isso na verdade seria uma forma de driblar as regras de exportação de armas, para vender a países não permitidos pela Confederação.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Berna é contra nova fábrica suíça de munições no Brasil SDA-ATS 06. Setembro 2018 - 11:17 A empresa de armamentos estatal suíça RUAG deve abandonar os planos para a construção de uma fábrica no Brasil. Por ver nisso um risco para a reputação da Suíça, o Conselho Federal pediu que a empresa recuasse. O governo falou na qualidade de acionista único do grupo. A construção de uma fábrica de munição no Brasil representaria um risco para a reputação da RUAG e da Suíça. A posição do Conselho Federal foi anunciada hoje em resposta a uma moção da deputada socialista Priska Seiler e a um inquérito do também deputado socialista Angelo Barrile, informando que o Executivo federal já havia comunicado sua posição ao conselho de administração da RUAG Holding. Em abril, dezesseis organizações pediram ao governo para reverter o negócio de armas. O gatilho da mobilização foi o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, ocorrido no dia 14 de março no Rio. Ela chefiava uma comissão de inquérito sobre o envolvimento de políticos e policiais em assassinatos de civis. Segundo o Conselho Federal, a RUAG considera sua subsidiária Ammotec, que quer construir a fábrica, a possibilidade de se expandir para um grande mercado internacional. Isso estaria de acordo com o desejo do governo brasileiro de romper o monopólio interno que domina o mercado de munições no país. A empresa de armas também garantiu ao Conselho Federal que aplica uma política de tolerância zero à corrupção. Para projetos desenvolvidos em países onde os riscos de conformidade são altos, também são necessários consultores locais especializados e independentes. O governo espera que a RUAG aplique as leis de material de guerra suíças em suas subsidiárias no exterior. Em seu relatório anual, o conselho de administração do grupo de Berna afirma atender a essa expectativa.