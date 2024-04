Greve de controladores de tráfego aéreo na França afeta voos da SWISS

Os horários da SWISS foram afetados por greves na França. KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

A Swiss International Air Lines cancelou voos de Zurique para Paris e Nice na quinta-feira devido a uma greve de controladores de tráfego aéreo na França.

Genebra, por outro lado, é servida pela SWISS sem nenhuma restrição, enquanto Basileia não é um destino da SWISS.

Dos oito cancelamentos de Zurique e de volta da França, cerca de 900 passageiros foram afetados, anunciou a companhia aérea na quarta-feira, a pedido da agência de notícias Keystone-SDA.

Após o fracasso das negociações na noite de segunda-feira, existe o risco de vários cancelamentos e atrasos de voos na França na quinta-feira.

O maior sindicato francês de controladores de tráfego aéreo, o SNCTA, está esperando uma “mobilização recorde”. “Consideramos que as negociações com a Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) fracassaram”, disse um representante do sindicato à agência de notícias AFP na segunda-feira.

O SNCTA e outros sindicatos de controladores de tráfego aéreo haviam convocado uma greve para protestar contra os planos de reformulação do controle de tráfego aéreo na França. A reforma tem o objetivo de responder ao aumento esperado do tráfego aéreo.

