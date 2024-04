Barco a vapor suíço é classificado como “Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia”

O barco a vapor Schiller é o primeiro marco na Suíça a ser reconhecido como um "Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia" pela Academia Europeia de Cinema. KEYSTONE

Um barco a vapor de 118 anos no Lago Lucerna foi reconhecido pela Academia Europeia de Cinema como um marco importante na história do cinema.

A Comissão de Cinema de Lucerna e da Suíça Central anunciou na quarta-feira que o barco a vapor Schiller seria o primeiro marco na Suíça a ser reconhecido como um “Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia” pela Academia Europeia de Cinema. Cenas do longa-metragem La Chimera foram filmadas no navio em 2022.

+ Suíça também é palco para cinema

Isso coloca o barco a vapor no mesmo patamar da roda gigante no Prater de Viena (O Terceiro Homem) ou da fonte de Trevi em Roma (La Dolce Vita). A Academia quer usar os prêmios para ajudar a preservar lugares, paisagens, edifícios e instalações para as gerações futuras, de acordo com o comunicado à imprensa.

O filme La Chimera, de Alice Rohrwacher, trata do roubo de artefatos históricos. Ele foi exibido ao público pela primeira vez no Festival de Cinema de Cannes de 2023.

A Academia Europeia de Cinema entregará os prêmios deste ano em 7 de dezembro de 2024, no Centro de Cultura e Congressos de Lucerna, de acordo com o comunicado à imprensa.

