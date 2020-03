De acordo com a metanálise imobiliária suíça do Fahrländer Partner RaumentwicklungLink externo , os preços de aluguel oferecidos caíram ligeiramente desde 2016.

De acordo com o Índice de Ofertas Imobiliárias da Suíça no site ImmoScout24Link externo , os preços solicitados em anúncios imobiliários caíram 0,5% em 2019. Aqui também existem fortes diferenças regionais: enquanto os preços oferecidos caíram 1,1% na região do lago Genebra e 1,7% no centro da Suíça, aumentaram 1,9% no Ticino e 0,6% na Grande Zurique.

De acordo com o índice do mercado de aluguel do portal homegate.chLink externo , os aluguéis oferecidos subiram 0,62% nos últimos doze meses - mas com grandes diferenças por região. Na cidade de Zurique, por exemplo, aumentaram 3,29%, enquanto caíram 0,18% em Aargau e 0,30% no Jura.

Conclusão : aumento ou queda de aluguéis? Depende do índice que você está considerando. Basicamente, a reivindicação da ASLOCA está correta: desde 2005, os aluguéis nominais aumentaram 17,9% na Suíça. Mas, de acordo com várias fontes, os aluguéis oferecidos por novos contratos de locação caíram ligeiramente desde 2016, em graus variados, dependendo da região.

"O aumento nos aluguéis mais antigos pode mais do que compensar algumas reduções para novos contratos", disse Hans Markus Herren, da SFO. Se os aluguéis oferecidos caíram recentemente, isso não é visível imediatamente no índice.

O índice de aluguel do OFS registra tanto os aumentos nos aluguéis após uma mudança de inquilino ou reforma do imóvel, como também diminuições devido a um ajuste na taxa de referência. O índice mostra, portanto, a evolução dos preços de aluguel em todo a oferta de imóveis na Suíça.

Na Suíça, um aluguel fixado por um contrato existente não pode ser aumentado sem motivo - por exemplo, uma reforma. Os inquilinos que moram no mesmo lugar há muito tempo, portanto, pagam muito menos do que para um apartamento do mesmo tipo alugado hoje.

Enquanto um apartamento de quatro quartos custava em média 945 francos por mês em 1990, o mesmo em 2017 era alugado por uma média de 1.519 francos, de acordo com dados do FSO.

O FSO considera os preços de aluguel com base em uma amostra, que leva em consideração os arrendamentos de longo prazo, estabelecidos anos atrás, e os novos contratos de aluguel. Por outro lado, os índices publicados pelo setor privado mostram diretamente a evolução dos preços dos apartamentos atualmente disponíveis no mercado.

Vejamos os dados: de acordo com o Índice de AluguelLink externo do Departamento Federal de Estatísticas (FSO), os aluguéis aumentaram significativamente nos últimos anos. Mas, de acordo com alguns índices privados, eles diminuíram um pouco.

De acordo com a Associação Suíça de Inquilinos, a evolução dos aluguéis só segue uma direção há alguns anos: para cima. "O índice do Serviço Federal de Estatística mostra que os aluguéis aumentaram quase 18% desde 2005, enquanto a inflação permaneceu abaixo de 5% no mesmo período", escreve a ASLOCA em um comunicado à imprensaLink externo de junho de 2019. O motivo seria que "os interesses imobiliários estão constantemente buscando os melhores rendimentos sem considerar as necessidades dos inquilinos".

