Daniel Pittet foi abusado sexualmente por um padre católico quando era criança. Um livro conta agora a sua história, e o prefácio foi escrito pelo próprio Papa Francisco. (SRF/swissinfo.ch) Daniel Pittet tinha nove anos quando começou a ser abusado sexualmente por um padre católico durante um período de quatro anos. Ele conta todo seu sofrimento no livro "Mon Père, je vous pardonne" ("Padre, eu te perdoo"). No prefácio do livro, o Papa Francisco escreve que tais agressões são abomináveis e um crime terrível. Pittet espera que o prefácio papal dê esperança a outras vítimas como ele. A vítima, agora com 57 anos de idade, diz que perdoou seu agressor. Em janeiro, uma comissão foi criada por ordem dos bispos suíços para avaliar pedidos de compensação financeira para vítimas de abuso sexual dentro da igreja católica.

Os especialistas consultados pelo órgão católico recomendam que as diretrizes existentes sejam emendadas para que uma queixa ao judiciário seja obrigatória no primeiro sinal de infração.

A questão da prevenção do abuso sexual foi abordada pela Conferência dos Bispos da Suíça em uma reunião que começou na segunda-feira (3) na cidade de St. Gallen, no nordeste do país.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Padres suíços poderão ter aula de educação sexual 04. Setembro 2018 - 12:30 A maior instância da Igreja Católica na Suíça planeja introduzir cursos de educação sexual para seus representantes. A Conferência dos Bispos da Suíça está tomando essa medida em uma tentativa de evitar o abuso sexual, noticiaram os jornais suíços SonntagsZeiting e Le Matin Dimanche. Giorgio Prestele, presidente de um grupo de especialistas comissionado pelos bispos, prevê ir mais longe. "Eu também posso imaginar que padres e teólogos leigos passem por uma avaliação antes de serem ordenados para medir como eles lidam com o assunto de sua própria sexualidade", disse. A questão da prevenção do abuso sexual foi abordada pela Conferência dos Bispos da Suíça em uma reunião que começou na segunda-feira (3) na cidade de St. Gallen, no nordeste do país. Outro ponto discutido é a adoção da obrigatoriedade de relatar mais rigorosamente os casos. Os especialistas consultados pelo órgão católico recomendam que as diretrizes existentes sejam emendadas para que uma queixa ao judiciário seja obrigatória no primeiro sinal de infração. Até o momento, esta obrigação foi claramente formulada para casos relativos a vítimas menores de idade. A igreja tem mais margem de manobra quando as vítimas são adultas. A Igreja Católica Romana - incluindo o Papa Francisco - foi acusada de cobrir abusos nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Irlanda, Chile, Austrália, Alemanha e França durante décadas.