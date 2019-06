O cenário é conhecido: achamos que estamos encomendando um artigo a um bom preço ou participando de um concurso para ganhar um telefone, mas é um site fraudulento que fica com o dinheiro do usuário sem entregar nada. O número desses golpes está crescendo acentuadamente. Mas um pouco de bom senso pode limitar os prejuízos. Em 2016, a Switch, que gerencia nomes de domínio, fechou 700 sites fraudulentos. Esse número aumentou para 6.100 em 2017 e até 6.400 no ano passado. O comércio online está florescendo e está crescendo exponencialmente. Em 2017, os suíços gastaram 8,6 bilhões de francos na internet. Eles estão entre os maiores adeptos do comércio eletrônico na Europa. Em outras palavras, os suíços são o principal alvo dos criminosos. Esses sites fraudulentos são bem feitos e não é fácil detectá-los. Mas algumas dicas simples para evitar o golpe, por exemplo, priorizando o pagamento por fatura ou na entrega ou verificando se o comerciante fornece um endereço de contato. Também é importante usar o bom senso e redobrar sua vigilância quando as propostas parecem muito atraentes.

Espera-se que o crescimento do comércio eletrônico continue inabalável por enquanto. Cerca de dois terços dos entrevistados para o relatório assumem que as vendas online aumentarão 50% ou mais até 2025. Nem um único entrevistado esperava uma queda.

A situação continua preocupante para os varejistas tradicionais do país. A principal atração das compras online é que os consumidores não dependem do horário de funcionamento das lojas e "eles têm acesso a uma gama de itens muitas vezes maior do que em uma loja normal", diz Wölfle.

Uma razão para comprar no exterior pela internet é que certos produtos não estão disponíveis na Suíça, de acordo com o autor do relatório, o professor Ralf Wölfle, da Universidade de Ciências Aplicadas do Noroeste da Suíça (FHNW). Ele disse que alguns produtos também eram muito caros na Suíça.

Como em anos anteriores, empresas estrangeiras como a Amazon se beneficiaram particularmente da vontade dos suíços de fazer compras. De acordo com o relatório, nos últimos cinco anos, os fornecedores estrangeiros se desenvolveram duas vezes mais rápido do que os seus concorrentes locais.

O crescimento das compras via telefones celulares foi particularmente forte no ano passado, diz o relatório.

No ano passado, os consumidores suíços fizeram pedidos pela internet no valor total de quase CHF 10 bilhões (US$ 10 bilhões), de acordo com o "E-Commerce Report 2019". Isso representa um aumento de 10% em comparação com o ano anterior.

As compras pela internet representam uma fatia cada vez maior do mercado varejista suíço, com as compras via smartphone se tornando mais populares entre os consumidores.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Compras através de smartphones impulsiona comércio online 24. Junho 2019 - 07:45 As compras pela internet representam uma fatia cada vez maior do mercado varejista suíço, com as compras via smartphone se tornando mais populares entre os consumidores. No ano passado, os consumidores suíços fizeram pedidos pela internet no valor total de quase CHF 10 bilhões (US$ 10 bilhões), de acordo com o "E-Commerce Report 2019". Isso representa um aumento de 10% em comparação com o ano anterior. O crescimento das compras via telefones celulares foi particularmente forte no ano passado, diz o relatório. Como em anos anteriores, empresas estrangeiras como a Amazon se beneficiaram particularmente da vontade dos suíços de fazer compras. De acordo com o relatório, nos últimos cinco anos, os fornecedores estrangeiros se desenvolveram duas vezes mais rápido do que os seus concorrentes locais. Uma razão para comprar no exterior pela internet é que certos produtos não estão disponíveis na Suíça, de acordo com o autor do relatório, o professor Ralf Wölfle, da Universidade de Ciências Aplicadas do Noroeste da Suíça (FHNW). Ele disse que alguns produtos também eram muito caros na Suíça. A situação continua preocupante para os varejistas tradicionais do país. A principal atração das compras online é que os consumidores não dependem do horário de funcionamento das lojas e "eles têm acesso a uma gama de itens muitas vezes maior do que em uma loja normal", diz Wölfle. Espera-se que o crescimento do comércio eletrônico continue inabalável por enquanto. Cerca de dois terços dos entrevistados para o relatório assumem que as vendas online aumentarão 50% ou mais até 2025. Nem um único entrevistado esperava uma queda.