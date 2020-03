Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Fabricante de respirador não dá conta da demanda por causa do Covid-19 17. Março 2020 - 12:12 A Hamilton Medical, líder mundial na fabricação de respiradores artificiais, aumentou a produção em 50%, mas ainda não consegue atender à demanda. Os funcionários da empresa no sudeste da Suíça estão agora trabalhando 24 horas por dia e solicitaram autorização para trabalhar aos domingos, disse à swissinfo.ch o diretor Andreas Wieland. Wieland estima que a demanda por seus aparelhos médicos de respiração é tão alta que, para manter o ritmo, eles precisariam produzir em um mês a quantidade de um ano em condições de vida normal (1.500 a 2.000 unidades). A sua principal concorrente - a Draegerwerk, sediada na Alemanha - recebeu ordens do governo alemão de parar as exportações, assim a Hamilton é um dos poucos produtores na Europa que ainda fornece respiradores para outros países. A Itália duramente atingida é um país prioritário para a empresa, o que significa que grandes encomendas de outros clientes, como o Exército dos EUA, estão em espera. Resta saber se o Conselho Federal da Suíça também seguirá seus vizinhos, proibindo a exportação de respiradores e outros materiais médicos de emergência, como máscaras. A demanda é alta na Suíça, que tem cerca de 1.000 a 1.200 ventiladores em hospitais. A Hamilton está trabalhando para atender às necessidades domésticas, mas limita a quantidade fornecida a cada hospital com base na infra-estrutura e no pessoal. Além do pessoal, um dos principais gargalos para a Hamilton é o fornecimento de componentes. Por exemplo, a Romênia classificou recentemente um componente como um "dispositivo médico", impedindo assim a sua exportação para a Suíça.