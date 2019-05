A partir de 1º de junho, o maior banco da Suíça deixará de pagar juros para as contas poupança de adultos.

O UBS já implementa uma política de juros zero para contas poupança com mais de meio milhão de francos suíços (© Keystone / Gaetan Bally)

Os fundos depositados em contas poupança do UBS atualmente ganham uma taxa de 0,01%, assim como no Credit Suisse, outro grande banco suíço. Quase todos os outros bancos suíços pagam uma pequena taxa de juros sobre a poupança, com uma média de 0,07%.

"O UBS assume que esta fase de taxas de juros muito baixas continuará por algum tempo. Por esse motivo, o banco decidiu ajustar suas taxas de juros", disse o banco à agência de notícias suíça Keystone-SDA.

A plataforma de comparação online Moneyland adverte que a decisão do UBS pode ter um efeito cascata. O UBS já não paga juros para as contas poupança com mais de CHF 500.000 (US$ 495.000). Segundo a Moneyland, existe a possibilidade de que o banco possa impor uma taxa de juros negativa sobre essas contas no futuro. Para fins de comparação, o concorrente Credit Suisse aplica taxa de juros zero para uma conta com mais de CHF 250.000.

Não é apenas a conta poupança de adultos que sofrerá com a nova política do UBS. As taxas de juros das contas poupança de jovens, de aposentadoria (terceiro pilar) e de fundos de pensão (segundo pilar) também serão afetadas, caindo de 0,50% para 0,25%, 0,20% para 0,15% e 0,05% para 0,01%, respectivamente.

