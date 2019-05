Os rankings competitivos mundiais do IMD têm sido realizados todos os anos desde 1989. Os países são classificados em 235 indicadores, dois terços relacionados a estatísticas de emprego e comércio e um terço a percepções coletadas em pesquisas de opinião. O IMD é uma conceituada escola de administração com sede em Lausanne, na região de língua francesa da Suíça.

Singapura foi considerada a economia mais competitiva do mundo pela primeira vez desde 2010, com os Estados Unidos escorregando do topo.

A pequena nação alpina subiu do quinto para o quarto lugar no ranking de competitividadeLink externo de 63 países. Ela foi ajudada pelo crescimento econômico, a estabilidade do franco suíço e infraestrutura de alta qualidade, disse o instituto.

Vista do prédio principal do Instituto Federal Suíço de Tecnologia ETH Zurich. O IMD também classificou bem a Suíça pelo seu sistema de formação

A Suíça é a nação mais competitiva da Europa, ficando em quarto lugar no ranking global anual do instituto de administração IMD, baseado em Lausanne.

