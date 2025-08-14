Duas em cada três pessoas na Suíça usam mais de um idioma diariamente

Além das línguas nacionais, o inglês é o idioma mais utilizado. Keystone-SDA

Duas em cada três pessoas na Suíça usam regularmente vários idiomas no dia a dia. Geralmente, esses idiomas são os idiomas nacionais. A língua estrangeira mais falada é o inglês.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Two out of three people in Switzerland use more than one language daily ler mais Two out of three people in Switzerland use more than one language daily

Deutsch de Zwei von drei Menschen in der Schweiz haben mehrsprachigen Alltag original ler mais Zwei von drei Menschen in der Schweiz haben mehrsprachigen Alltag

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A maioria das pessoas multilíngues vive na Suíça francófona, ou seja, 66%, revelou o Departamento Federal de Estatística na quinta-feira. E os jovens usam vários idiomas no trabalho, na família ou na internet com mais frequência do que os mais velhos.

Mostrar mais Os quatro idiomas da Suíça A maioria dos suíços domina mais de um idioma. Um estudo mostra que a proporção de poliglotas até aumentou desde 2014. ler mais Os quatro idiomas da Suíça

Famílias multilíngues

Entre os entrevistados, 81% dos jovens de 15 a 24 anos usam vários idiomas, em comparação com apenas 38% das pessoas com 65 anos ou mais. Para alguns, o multilinguismo começa cedo: 38% das crianças e jovens com menos de 15 anos ouvem pelo menos dois idiomas em casa. Cerca de uma em cada cinco crianças fala vários idiomas com os pais.

Além das línguas nacionais, o inglês é o idioma mais usado. Nas regiões de língua alemã, mais pessoas usam o inglês do que o francês, enquanto na Suíça francófona, as pessoas falam inglês com mais frequência do que o alemão. De acordo com o Departamento de Estatística, cerca de metade dos jovens de 15 a 64 anos avalia seu próprio conhecimento ativo de inglês como bom ou muito bom.

Mostrar mais

Mostrar mais Inglês como língua franca na Suíça: vantagem ou problema? Este conteúdo foi publicado em Não é difícil suíço de diferentes partes do país falarem em inglês para conseguir se entender. Um problema para a identidade nacional? ler mais Inglês como língua franca na Suíça: vantagem ou problema?

O espanhol e o português são particularmente difundidos na Suíça francófona. Já o albanês, o bósnio, o croata, o montenegrino e o sérvio são mais falados na Suíça germanófona.

Aprendizado de idiomas

Quase um quarto da população com 25 anos ou mais aprende um ou mais idiomas. Inglês, alemão e francês são os idiomas mais frequentemente aprendidos ou aprimorados. No caso do alemão e do francês, isso ocorre principalmente por motivos profissionais. Em contrapartida, as pessoas tendem a querer aprender inglês para férias e viagens.

Segundo a pesquisa, o francês é aprendido principalmente na escola. Já o alemão é aprendido principalmente no trabalho ou em cursos de idiomas.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever