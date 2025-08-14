Duas em cada três pessoas na Suíça usam mais de um idioma diariamente
Duas em cada três pessoas na Suíça usam regularmente vários idiomas no dia a dia. Geralmente, esses idiomas são os idiomas nacionais. A língua estrangeira mais falada é o inglês.
A maioria das pessoas multilíngues vive na Suíça francófona, ou seja, 66%, revelou o Departamento Federal de Estatística na quinta-feira. E os jovens usam vários idiomas no trabalho, na família ou na internet com mais frequência do que os mais velhos.
Os quatro idiomas da Suíça
Famílias multilíngues
Entre os entrevistados, 81% dos jovens de 15 a 24 anos usam vários idiomas, em comparação com apenas 38% das pessoas com 65 anos ou mais. Para alguns, o multilinguismo começa cedo: 38% das crianças e jovens com menos de 15 anos ouvem pelo menos dois idiomas em casa. Cerca de uma em cada cinco crianças fala vários idiomas com os pais.
Além das línguas nacionais, o inglês é o idioma mais usado. Nas regiões de língua alemã, mais pessoas usam o inglês do que o francês, enquanto na Suíça francófona, as pessoas falam inglês com mais frequência do que o alemão. De acordo com o Departamento de Estatística, cerca de metade dos jovens de 15 a 64 anos avalia seu próprio conhecimento ativo de inglês como bom ou muito bom.
Inglês como língua franca na Suíça: vantagem ou problema?
O espanhol e o português são particularmente difundidos na Suíça francófona. Já o albanês, o bósnio, o croata, o montenegrino e o sérvio são mais falados na Suíça germanófona.
Aprendizado de idiomas
Quase um quarto da população com 25 anos ou mais aprende um ou mais idiomas. Inglês, alemão e francês são os idiomas mais frequentemente aprendidos ou aprimorados. No caso do alemão e do francês, isso ocorre principalmente por motivos profissionais. Em contrapartida, as pessoas tendem a querer aprender inglês para férias e viagens.
Segundo a pesquisa, o francês é aprendido principalmente na escola. Já o alemão é aprendido principalmente no trabalho ou em cursos de idiomas.
Adaptação: Fernando Hirschy
