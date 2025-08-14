The Swiss voice in the world since 1935
Duas em cada três pessoas na Suíça usam mais de um idioma diariamente

Além das línguas nacionais, o inglês é o idioma mais utilizado. Keystone-SDA

Duas em cada três pessoas na Suíça usam regularmente vários idiomas no dia a dia. Geralmente, esses idiomas são os idiomas nacionais. A língua estrangeira mais falada é o inglês.

A maioria das pessoas multilíngues vive na Suíça francófona, ou seja, 66%, revelou o Departamento Federal de Estatística na quinta-feira. E os jovens usam vários idiomas no trabalho, na família ou na internet com mais frequência do que os mais velhos.

Os quatro idiomas da Suíça

A maioria dos suíços domina mais de um idioma. Um estudo mostra que a proporção de poliglotas até aumentou desde 2014.

Famílias multilíngues

Entre os entrevistados, 81% dos jovens de 15 a 24 anos usam vários idiomas, em comparação com apenas 38% das pessoas com 65 anos ou mais. Para alguns, o multilinguismo começa cedo: 38% das crianças e jovens com menos de 15 anos ouvem pelo menos dois idiomas em casa. Cerca de uma em cada cinco crianças fala vários idiomas com os pais.

Além das línguas nacionais, o inglês é o idioma mais usado. Nas regiões de língua alemã, mais pessoas usam o inglês do que o francês, enquanto na Suíça francófona, as pessoas falam inglês com mais frequência do que o alemão. De acordo com o Departamento de Estatística, cerca de metade dos jovens de 15 a 64 anos avalia seu próprio conhecimento ativo de inglês como bom ou muito bom.

O espanhol e o português são particularmente difundidos na Suíça francófona. Já o albanês, o bósnio, o croata, o montenegrino e o sérvio são mais falados na Suíça germanófona.

Aprendizado de idiomas

Quase um quarto da população com 25 anos ou mais aprende um ou mais idiomas. Inglês, alemão e francês são os idiomas mais frequentemente aprendidos ou aprimorados. No caso do alemão e do francês, isso ocorre principalmente por motivos profissionais. Em contrapartida, as pessoas tendem a querer aprender inglês para férias e viagens.

Segundo a pesquisa, o francês é aprendido principalmente na escola. Já o alemão é aprendido principalmente no trabalho ou em cursos de idiomas.

Adaptação: Fernando Hirschy

Notícias

imagem

PMEs suíças enfrentam dificuldades para encontrar pessoal

Este conteúdo foi publicado em As pequenas e médias empresas (PMEs) suíças estão enfrentando dificuldades para encontrar pessoal, um problema agravado pelo aumento do poder de negociação dos funcionários e pelo aumento do absenteísmo.

ler mais PMEs suíças enfrentam dificuldades para encontrar pessoal
imagem

Liderança também aumenta estresse em animais

Este conteúdo foi publicado em Um estudo realizado na Universidade de Zurique demonstrou que, quando os animais tomam decisões pelo seu grupo, seus corações batem mais rápido.

ler mais Liderança também aumenta estresse em animais

