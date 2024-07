EI reivindica ataque a tiros que deixou seis mortos em Omã

afp_tickers

2 minutos

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta terça-feira (16) a autoria de um ataque a tiros ocorrido perto de uma mesquita xiita na capital de Omã, que deixou seis mortos e no qual os três atiradores morreram, segundo a polícia.

Três “combatentes do Estado Islâmico na capital de Omã” estão por trás do ocorrido, apontou a agência Aamaq, ferramenta de propaganda do EI. Eles “abriram fogo contra xiitas que faziam seus rituais anuais”, antes de enfrentar as forças de segurança de Omã.

Os muçulmanos celebram nesta semana a Ashura, festa religiosa mais importante para os xiitas.

“Vinte e oito pessoas, de diferentes nacionalidades, ficaram feridas, quatro delas membros da polícia, da Defesa Civil e dos serviços de resgate”, informou a polícia no X.

Em Islamabad, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif confirmou no X que quatro paquistaneses morreram no ataque, e a chancelaria indicou que outros 30 cidadãos do país ficaram feridos. Um indiano morreu e outro ficou ferido, segundo a embaixada de Índia em Omã.

O ataque ocorreu perto da mesquita Ali-Ibn Abi-Taleb, que leva o nome do primeiro imã dos xiitas.

A embaixada dos Estados Unidos em Mascate emitiu um alerta de segurança após o tiroteio e cancelou todos os compromissos agendados para esta terça-feira para a concessão de vistos.

Ataques a tiros são pouco frequentes em Omã, que costuma atuar como mediador em conflitos regionais. O sultanato é o único país muçulmano do mundo de maioria ibadita.

bur-rsc/cwl/am/fp/yr-lb/am