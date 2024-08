Eleição de Pimenta para CEO da Vale é positiva e reduz incertezas, dizem analistas

SÃO PAULO (Reuters) – A escolha de Gustavo Pimenta como o próximo presidente-executivo da Vale é positiva e reduz incertezas que pairavam sobre o processo de sucessão ao cargo e potencial interferência política, avaliaram analistas.

A Vale anunciou no fim da noite de segunda-feira que seu colegiado elegeu Pimenta, atual vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia, por unanimidade para substituir Eduardo Bartolomeo como CEO.

“Como candidato interno que está na empresa há cerca de cinco anos, a eleição do Sr. Pimenta como novo CEO provavelmente acalmará os temores de uma potencial influência política na liderança da Vale. O anúncio também marca o fim do ruidoso processo de sucessão do CEO e elimina um peso importante nas ações, em nossa opinião”, avaliaram analistas da RBC Europe Limited, em relatório enviado a clientes.

A mineradora vinha lidando há meses com o processo turbulento de escolha de seu próximo CEO, que só deveria ser concluído no final do ano, em meio a notícias de que o governo estaria tentando emplacar um nome como CEO da mineradora.

A equipe do JPMorgan destacou que Pimenta é amplamente conhecido e respeitado por investidores, o que deve levar a uma reação positiva do mercado.

Pimenta, executivo com experiência global nos setores financeiro, de energia e mineração, teve carreira desenvolvida ao longo de mais de 20 anos no Brasil, Estados Unidos e Europa, disse a Vale na véspera.

O UBS BB também afirmou ver o anúncio como positivo, avaliando que o executivo foi “arquiteto-chave da alocação de capital disciplinada e turnaround operacional da Vale nos últimos anos”. Para os analistas, conforme relatório a clientes, há potencial para que questões ESG importantes, como o caso da Samarco, possam ser resolvidas em breve.

Conforme o cronograma no processo de sucessão, Bartolomeo seguirá como presidente da companhia até 31 de dezembro de 2024, apoiando a transição para o novo presidente da Vale até 28 de fevereiro de 2025.