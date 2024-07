Em retorno triunfante, Biles lidera EUA ao ouro na ginástica feminina por equipes

Por Gabrielle Tétrault-Farber e Rory Carroll

PARIS (Reuters) – Simone Biles conquistou sua quinta medalha de ouro olímpica em um retorno triunfante aos Jogos Olímpicos na final por equipes da ginástica feminina nesta terça-feira, reforçando seu status como uma das maiores atletas do mundo três anos depois de abandonar o mesmo evento nos Jogos de Tóquio.

Biles, a mais condecorada ginasta de todos os tempos, garantiu aos Estados Unidos a quarta medalha de ouro no evento feminino por equipes com uma exibição sólida em todos os quatro aparelhos, após começar no salto, voando alto para executar o movimento Cheng e receber pontuação 14,900.

Com a torcida apoiando Biles e suas colegas de equipe na ausência do time francês, que não conseguiu se classificar à final, os EUA terminaram com um total de 171,296 pontos, impressionantes 5,802 pontos à frente da segunda colocada Itália. O Brasil conquistou a medalha de bronze graças a um salto alto e incrível de Rebeca Andrade, a primeira medalha do país na prova por equipes da ginástica.

Biles, competindo com a panturrilha esquerda enfaixada após sofrer uma distensão muscular durante a classificatória de domingo, deslizou com facilidade pelas barras assimétricas, para o delírio de 15.000 torcedores na Bercy Arena, que a serenaram com gritos de “USA, USA, USA!”. Ela recebeu nota 14,400.

A plateia repleta de estrelas, que incluía nomes como a lenda do tênis Serena Williams e o atleta olímpico mais bem sucedido da história, Michael Phelps, também expressou sua aprovação quando as colegas de Biles Sunisa Lee e Jordan Chiles completaram suas exibições igualmente impressionantes nas barras cravando os saltos na saída.

Após uma queda durante o aquecimento, Lee — a atual campeã olímpica no individual geral –, cravou a aterrissagem nas barras assimétricas e levou 14,566 pontos, a nota mais alta entre as três norte-americanas que competiram no aparelho.

Chiles, sólida em todos os aparelhos durante a classificatória, caiu da trave na final, provocando arquejos de incredulidade ao redor da arena.

A sua gafe, que resultou em uma nota de 12.733, foi rapidamente esquecida graças a uma exibição corajosa de Lee.

A atleta de 21 anos não vacilou no aparelho com apenas 10 centímetros de largura ao executar uma série de elementos arriscados, com saltos mortais e cambalhotas em cima da trave. A sua nota de 14.600 colocou os Estados Unidos novamente nos trilhos.

Biles passou com elegância pela sua série repleta de ação na trave, com o único passo em falso sendo um leve desequilíbrio em uma pirueta.

Competindo por último no solo, Biles exalou confiança mantendo o público cativo enquanto exibia sua cambalhotas que desafiam a gravidade. Ela recebeu 14.666 pontos para selar a vitória dos EUA e provocar comemorações alegres ao redor da arena.

(Reportagem de Gabrielle Tétrault-Farber, Karen Braun, Chang-Ran Kim e Rory Carroll)