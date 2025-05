Embraer registra prejuízo de R$ 428,5 milhões no 1° trimestre

A fabricante brasileira de aviões Embraer anunciou perdas de R$ 428,5 milhões no primeiro trimestre nesta terça-feira (6), acima dos R$ 63,5 milhões de prejuízo no mesmo período do ano passado.

“A companhia destaca que os resultados do primeiro trimestre não foram afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos”, sobre outros países pelo presidente Donald Trump, indicou a Embraer em um comunicado.

Os primeiros três meses do ano têm sido historicamente fracos para os lucros da fabricante brasileira, que, no entanto, alcançou sua maior carteira de pedidos de todos os tempos, avaliada em US$ 26,4 bilhões (R$ 150 bilhões, na cotação atual).

A empresa, uma das maiores do mundo no setor, obteve uma receita de R$ 6,4 bilhões, 44% acima do primeiro trimestre do ano passado e a maior para o período desde 2016.

Estes são “os melhores resultados para um primeiro trimestre dos últimos nove anos”, afirmou o vice-presidente-executivo da Embraer, Antonio Carlos Garcia, em uma coletiva de imprensa virtual.

Entre janeiro e março de 2025, a empresa entregou 30 aviões, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Também manteve sua previsão de 222 a 240 aeronaves entregues em 2025.

Em 2024, foram entregues 206 aeronaves.

