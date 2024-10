Enchentes na Bósnia deixam pelo menos 16 mortos

Ao menos 16 pessoas morreram nesta sexta-feira (4) na Bósnia devido às fortes chuvas que causaram enchentes e deslizamentos de terra, um número que poderá aumentar à medida que os serviços de resgate chegarem às localidades afetadas.

“Foi aterrorizante, absolutamente aterrorizante”, disse à AFP Emir Arfadzan, morador de Donja Jablanica, localizada cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Sarajevo, a capital.

O porta-voz da polícia Ljudevit Maric disse à AFP que 16 pessoas perderam a vida na região, segundo um relatório compilado na tarde de sexta-feira.

Um relatório anterior, apresentado por Darko Jukan, porta-voz do governo para esta região, relatou 14 mortes.

As intensas chuvas que caíram no centro do país nas últimas 24 horas provocaram inundações e grandes deslizamentos de terra. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas.

O governo bósnio enviou o Exército para a região “para prestar assistência às autoridades civis em resposta a esta catástrofe”, afirmou em um comunicado após uma reunião extraordinária.

Jablanica, uma cidade de 4 mil habitantes localizada perto de um lago artificial de mesmo nome, foi especialmente afetada pelo desastre. Algumas das fotos compartilhadas nas redes sociais mostraram a estrada bloqueada por montes de lama e a cidade quase submersa.

“Vários metros cúbicos de água e milhares de toneladas de escombros caíram sobre a cidade. Cerca de dez casas foram destruídas”, continuou Arfadzan, de 62 anos.

“As pessoas não tiveram tempo… Tiveram apenas alguns segundos para fugir. Mas conseguimos salvar uma criança”, acrescentou.

Em Kiseljak, cerca de 20 km a sudoeste de Sarajevo, várias casas, veículos e jardins foram inundados em apenas dez minutos.

