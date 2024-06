Equatorial é única a formalizar proposta por Sabesp em privatização, diz fonte

1 minuto

(Reuters) – A Equatorial Energia foi a única a formalizar uma proposta pela posição de acionista de referência no processo de privatização da Sabesp, informou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

Na semana passada, fontes afirmaram à Reuters que a empresa de saneamento Aegea e a Equatorial estavam entre os investidores interessados na oferta de ações que privatizará a Sabesp.

O Valor Econômico noticiou primeiro a desistência da Aegea, citando fontes, acrescentando que o motivo foi uma das cláusulas da oferta, que impôs a “poison pill”, que impede que um sócio se torne majoritário por meio de uma oferta hostil.

O Estado de São Paulo prevê privatizar a Sabesp por meio de um “follow-on” inteiramente secundário realizado em duas etapas. A gestão estadual pretende manter participação minoritária na companhia e encontrar um “investidor estratégico” para adquirir fatia de 15%, que deverá ser mantida até o final de 2029.

Procuradas, a Equatorial e a Aegea não comentaram o assunto.

O Estado de São Paulo, que coordena o processo de desestatização da Sabesp, disse em nota que os finalistas para a tranche prioritária de ações e seus preços só serão divulgados na próxima sexta-feira.