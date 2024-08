Equipe da Reuters na Ucrânia é atingida em ataque contra hotel

(Reuters) – Um membro da equipe da Reuters que cobria a guerra na Ucrânia está desaparecido e dois outros foram hospitalizados após um ataque contra um hotel na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia.

Em um comunicado, a agência de notícias disse que o Hotel Sapphire, onde uma equipe de seis pessoas da Reuters estava hospedada, foi atingido por um ataque no sábado.

“Um de nossos pares não foi encontrado, enquanto outros dois foram levados ao hospital para tratamento”, disse a agência.

“Três outros colegas foram contabilizados. Estamos buscando urgentemente mais informações, trabalhando com as autoridades em Kramatorsk e apoiando nossos pares e suas famílias. Daremos uma atualização quando tivermos mais informações”, acrescentou.

Vadym Filashkin, governador da região de Donetsk, disse no Telegram na manhã deste domingo que “os russos atingiram Kramatorsk”, e que dois jornalistas ficaram feridos, enquanto um estava desaparecido após um ataque a um hotel.

“Autoridades, policiais e equipes de resgate estão trabalhando no local. As operações de remoção de escombros e resgate estão em andamento”, disse ele.

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Procuradoria Geral da Ucrânia disse no Telegram que havia aberto uma “investigação pré-julgamento” sobre o ataque, que, segundo ela, aconteceu às 22h35, horário local (16h35 no horário de Brasília), no sábado.

“As tropas russas atacaram a cidade de Kramatorsk, provavelmente com um míssil Iskander-M”, disse.

(Por Rachel Armstrong e Tom Balmforth)