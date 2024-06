Espanha derrota Croácia por 3 a 0 na estreia da Eurocopa

2 minutos

Por Karolos Grohmann

BERLIM (Reuters) – A Espanha derrotou a Croácia por 3 a 0, neste sábado, marcando três gols em um primeiro tempo sublime para conquistar o máximo de pontos na estreia do Grupo B da Eurocopa e confirmar o status de candidato ao título.

Os espanhóis, em busca do quarto título europeu, um recorde, marcaram duas vezes em três minutos. Fabián Ruiz serviu a Álvaro Morata e minutos depois anotou o segundo gol.

Dani Carvajal então chutou após assistência de Lamine Yamal, de 16 anos, com o adolescente se tornando o jogador mais jovem a disputar um campeonato europeu.

Os croatas, desesperados para replicar o sucesso da Copa do Mundo dos últimos anos em uma Eurocopa onde nunca venceram uma partida eliminatória, não foram páreo para o jogo ofensivo e inteligente da Espanha, com os planos de jogo do técnico Zlatko Dalic indo por água abaixo após cerca de meia hora.

Os torcedores croatas superaram os espanhóis no Olympiastadion por pelo menos 10 para um, mas foram os espanhóis que tomaram a iniciativa desde o início, com um jogo de alta pressão.

A Croácia, finalista da Copa do Mundo de 2018 e semifinalista quatro anos depois, gradualmente conseguiu mais posse de bola para aliviar um pouco a pressão e até conseguiu uma provável chance com a cabeçada de Ante Budimir, que errou.

Mas uma combinação rápida de três passes e uma transição com Fabián dando um passe de defesa para Morata colocaram a Espanha em vantagem.

Antes que a Croácia tivesse tempo para se recuperar, o adversário voltou a marcar, com Pedri passando a Fabián, e o meia driblando três jogadores antes de anotar.

Com a defesa croata em completa desordem, Yamal cruzou para a área e Carvajal passou facilmente por três defensores para marcar o terceiro gol.

O adolescente espanhol, que não mostrou sinais de nervosismo na sua estreia no torneio, quase marcou sete minutos após o recomeço, mas foi impedido pela excelente defesa do goleiro Dominik Livakovic.

A Espanha, que também derrotou os croatas — nos pênaltis — para vencer a Liga das Nações no ano passado, enfrentará a Itália em seguida, enquanto a Croácia enfrentará a Albânia.

