ESPECIAL-A história interna das demissões em massa de Elon Musk na equipe do Supercharger da Tesla

Por Chris Kirkham e Hyunjoo Jin e Abhirup Roy

(Reuters) – Um dia antes de Elon Musk demitir praticamente todos os funcionários da divisão de carregamento de veículos elétricos Supercharger no mês passado, eles estavam esperançosos com a reunião que a chefe do departamento, Rebecca Tinucci, teria com Musk sobre o futuro da rede de carregadores da Tesla, afirmaram quatro ex-funcionários da divisão à Reuters.

Após Tinucci cortar entre 15% e 20% da equipe duas semanas antes, em meio a demissões mais amplas na Tesla, eles acreditavam que Musk confirmaria planos para uma grande expansão da rede de carregadores.

A reunião não poderia ter sido pior. Musk, segundo os ex-funcionários, não ficou satisfeito com a apresentação de Tinucci e queria mais demissões. Quando ela se recusou, dizendo que mais cortes prejudicariam os fundamentos do negócio de carregadores, ele reagiu demitindo-a e toda sua equipe com 500 membros.

As saídas deixaram de cabeça para baixo uma rede amplamente vista como uma conquista emblemática da Tesla e importante impulsionadora das vendas de veículos elétricos.

Os Superchargers (supercarregadores) da Tesla representam mais de 60% das portas de carregamento de alta velocidade dos Estados Unidos, segundo estatísticas federais, e a empresa foi a maior recebedora até agora de 5 bilhões de dólares de fundos federais para carregadores.

Esta reportagem, o mais detalhado relato até agora sobre as demissões na equipe do Supercharger e suas repercussões, é baseada em entrevistas com oito ex-funcionários da divisão de carregadores, um prestador de serviço e um e-mail da Tesla enviado a fornecedores externos.

Apenas Musk e Tinucci estavam na reunião descrita à Reuters. As quatro fontes com conhecimento da reunião transmitiram à Reuters o que ouviram de gerentes do programa Supercharger.

Tesla, Musk e Tinucci não responderam a pedidos por comentários da Reuters.

Apesar da demissão em massa, Musk já fez publicações nas redes sociais prometendo continuar expandindo o departamento. Mas três ex-funcionários da equipe de carregadores disseram à Reuters que têm recebido ligações de fornecedores, prestadores de serviços e concessionárias elétricas, alguns dos quais gastaram milhões de dólares em equipamento e infraestrutura para ajudar a construir a rede da Tesla.

Uma carta enviada neste mês por um gerente de fornecimento global da Tesla a prestadores de serviço e fornecedores do Supercharger os instruiu a “por favor, segurar o início de projetos de construção recém-concedidos” e interromper compras de material, segundo uma cópia analisada pela Reuters. “Eu entendo que este período de mudanças pode ser desafiador e que não é fácil ter paciência quando se espera ser pago”.

A equipe de energia da Tesla, que vende produtos de energia solar e armazenamento de baterias para residências e negócios, recebeu a tarefa de assumir o Supercharger e ligar para alguns parceiros para fechar projetos de construção de carregadores em andamento, afirmaram três dos ex-funcionários da Tesla.

Um fornecedor disse que os funcionários da Tesla que entraram em contato com a empresa desde as demissões “não sabem de nada”. Ele afirmou que esperava que os projetos do Supercharger representassem cerca de 20% das suas receitas em 2024, mas agora planeja diversificar para evitar depender da Tesla.

Tinucci era uma das poucas executivas de alto escalão da Tesla. Ela havia recentemente começado a responder diretamente a Musk, após a saída do chefe de Bateria e Energia, Drew Baglino, segundo quatro ex-funcionários do Supercharger. Eles afirmaram que, historicamente, Baglino supervisionou o departamento sem muito envolvimento de Musk.

As demissões marcam o mais recente drama em um ano turbulento da Tesla, com Musk fechando ou adiando várias operações essenciais destinadas a impulsionar o crescimento rápido de vendas de veículos elétricos que os investidores esperavam. Ao contrário, Musk agora diz que a Tesla mudará seu principal foco para carros autônomos, um negócio ferozmente competitivo e mais arriscado, que pode demorar anos para ser desenvolvido.

A empresa divulgou sua primeira queda em vendas de carros no primeiro trimestre desde 2020, em meio à competição forte de fabricantes de veículos elétricos chinesas e menos demanda mundial por veículos elétricos. A Reuters publicou em abril que a Tesla abandonou planos para um carro mais barato, e há muito tempo aguardado, conhecido como Model 2. Isso colocou em dúvida os planos da Tesla para novas fábricas no México e na Índia, para onde Musk viajaria no mês passado para se encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi, antes de cancelar de última hora. Além disso, vários executivos foram embora em meio a amplas demissões ao redor da empresa.