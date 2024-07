Especialistas voltam a elevar expectativas para inflação em 2024 e 2025 no Focus

SÃO PAULO (Reuters) – Analistas consultados pelo Banco Central seguiram elevando suas perspectivas para a inflação tanto neste ano quanto no próximo, ao mesmo tempo em que mantiveram o cenário de taxa de juros inalterada até o fim de 2024, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano subiu a 4,02% e em 2025 foi a 3,88%, de 4,00% e 3,87% respectivamente na semana anterior.

Para 2026 a estimativa segue sendo de uma inflação de 3,60% e para 2027, de 3,50%.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento neste ano foi ajustada a 2,10%, de 2,09%. Na direção contrária, a conta para 2025 caiu a 1,97%, de 1,98%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros Selic deve terminar 2024 no nível atual de 10,5%, caindo a 9,5% ao final de 2025.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

