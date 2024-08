Estado de SP tem incêndios em mais de 20 cidades

SÃO PAULO (Reuters) – O Estado de São Paulo registrava na manhã deste domingo 21 cidades com focos ativos de incêndios, com fumaça bloqueando atividades locais e mesmo rodovias, enquanto o governo do Estado monta o que chamou de posto avançado no interior para tentar lidar mais rapidamente das chamas.

Além das 21 cidades com focos ativos de fogo, que começaram a se multiplicar desde o início do final de semana em meio a altas temperaturas e estiagem, o Estado tem 46 municípios em “alerta máximo” para queimadas, informou o governo estadual em comunicado à imprensa.

A área mais crítica é a região de Ribeirão Preto, no noroeste do Estado, onde o governo estadual anunciou a criação de um posto avançado de operações que utilizam três helicópteros da Polícia Militar, um cargueiro e outros dois helicópteros da Força Aérea Brasileira, além de 28 veículos pesados e caminhões do Corpo de Bombeiros, informou o governo estadual.

Imagens publicadas em redes sociais mostram condomínios residenciais em Ribeirão Preto cercados por chamas, enormes colunas de fumaça emanando de plantações na região e a cidade envolta por um intenso nevoeiro causado pelos focos de fogo, que também atingiram áreas dos municípios de Araçatuba e Piracicaba, segundo o governo estadual.

A Defesa Civil e o Fundo Social do Estado enviarão neste domingo ajuda humanitária – colchões, cestas básicas e água – para a cidade de Pradópolis, localizada na região de Ribeirão Preto, informou o governo estadual.

A concessionária de rodovias Arteris afirmou nesta manhã que interditou o fluxo de veículos no quilômetro 302 da rodovia Anhanguera, também na região de Ribeirão Preto, devido à baixa visibilidade causada pela fumaça na via.

Na véspera, o governo de São Paulo anunciou 10 milhões de reais em ajuda para socorrer agricultores afetados pelos incêndios.