EUA diz que Israel aceitou seu plano para um cessar-fogo em Gaza

Israel aceitou a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um cessar-fogo em Gaza, mas as negociações com o Hamas “continuam”, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (29).

O grupo islamista palestino afirmou que examina um novo acordo proposto pelo enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

“Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e o presidente apresentaram uma proposta de cessar-fogo ao Hamas, que Israel endossou”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

“Também posso confirmar que estas conversas continuam e esperamos que haja um cessar-fogo em Gaza para que possamos devolver todos os reféns para casa”, acrescentou Leavitt em uma coletiva de imprensa em Washington.

A porta-voz não quis confirmar as informações publicadas em veículos de comunicação sauditas e israelenses, segundo as quais as duas partes teriam chegado a um acordo de cessar-fogo de 60 dias e que Trump estaria prestes a fazer um anúncio a respeito.

“Se tiver que haver um anúncio, virá da Casa Branca: do presidente, de mim mesma ou do enviado especial Witkoff”, disse Leavitt.

