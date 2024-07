EUA prende co-fundador do cartel de Sinaloa e um filho de Chapo Guzmán

Os Estados Unidos prenderam, na quinta-feira (25), no Texas, os dois líderes do cartel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, um dos co-fundadores, e um filho de Joaquín “El Chapo” Guzmán, informou o Departamento de Justiça, em um dos golpes mais duros contra a facção criminosa.

Após uma operação de infiltração, os dois líderes do cartel com diversas ramificações internacionais foram presos quando seu avião privado aterrissou no Texas, no lado americano da fronteira com o México, segundo a imprensa americana que cita fontes policiais.

Joaquín Guzmán López, filho do famoso narcotraficante “El Chapo”, havia convencido Ismael Zambada García, apelidado “El Mayo”, para que embarcasse em um avião supostamente com destino ao sul do México, mas a aeronave foi para o norte e aterrissou em El Paso, nos Estados Unidos, segundo a Fox News.

O filho do “El Chapo” atraiu “El Mayo” ao avião “com falsas desculpas”, segundo funcionários americanos citados pelo The New York Times.

Guzmán se entregou e “El Mayo” foi preso, acrescentou um jornalista da Fox News na rede social X.

“Ismael Zambada García, também conhecido como ‘El Mayo’, cofundador do cartel, e Joaquín Guzmán López, filho do outro cofundador, foram presos hoje [quinta-feira] em El Paso, Texas”, informou Merrick Garland, o secretário de Justiça americano em um comunicado.

A Justiça americana acusa os dois por seu suposto papel na fabricação e no tráfico de fentanil, um potente opioide sintético e “a ameaça de drogas mais mortal que nosso país jamais enfrentou”, apontou o secretário de Justiça.

“A prisão de ‘El Mayo’ atinge o coração do cartel responsável pela maioria das drogas, incluindo o fentanil e a metanfetamina, que estão matando os americanos”, declarou Anne Milgram, chefe da DEA, a agência federal de luta contra a droga.

E a condenação do filho de “El Chapo” representa “um novo e muito duro golpe para o cartel de Sinaloa”, acrescentou.

Joaquín Guzmán López é um dos filhos do chefão das drogas que co-fundou o cartel de Sinaloa e atualmente cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos desde sua condenação em 2019.

Outro de seus filhos, Ovidio Guzmán López, foi extraditado para os Estados Unidos em 2023.

Após a prisão de “El Chapo”, vários de seus filhos, apelidados de “Los Chapitos”, herdaram o controle da organização, de acordo com as autoridades dos EUA.

