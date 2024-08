Exército dos EUA tem mais casos de agressão sexual do que estimativas oficiais, revela estudo

2 minutos

Por Joseph Ax

(Reuters) – A quantidade de casos de agressão sexual no Exército dos Estados Unidos é provavelmente muito maior do que as estimativas oficiais do governo, segundo um novo estudo divulgado nesta quarta-feira.

O Departamento de Defesa dos EUA estimou aproximadamente 35.900 casos de agressão sexual em 2021 e 29.000 em 2023, mas o autor do estudo disse que uma síntese de dados independentes produziu estimativas de 75.569 casos em 2021 e 73.695 em 2023, mais do que o dobro dos números oficiais.

Em média, quase um quarto das mulheres da ativa e 1,9% dos homens da ativa sofreram agressão sexual durante os anos da guerra do Afeganistão, de 2001 a 2021, de acordo com o estudo, publicado pelo projeto Costs of War (Custos da Guerra), do Instituto Watson de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade Brown.

Mulheres negras e militares da comunidade LGBTQ foram mais propensos a sofrer assédio e agressão sexual, segundo o documento.

A prevalência de agressão sexual continua alta, apesar de anos de esforços para resolver o problema, disse o estudo.

“Durante as guerras pós-11 de setembro, a priorização da prontidão de força acima de tudo permitiu que o problema da agressão sexual se agravasse, encobrindo a violência interna e as desigualdades de gênero dentro das instituições militares”, escreveu a autora do estudo, a professora Jennifer Greenberg, da Universidade de Sheffield.

Em um comunicado, o Pentágono disse que seria “inadequado comentar sobre a metodologia de estudos não conduzidos pelo Departamento”

“O Departamento continua nosso progresso contínuo para criar um clima de comando forte e prevenir a agressão sexual, ajudar os sobreviventes de agressão sexual a se recuperarem e responsabilizar adequadamente os supostos infratores”, acrescentou o comunicado. “A violência sexual não será tolerada ou ignorada em nossas fileiras.”

(Reportagem de Joseph Ax; Reportagem adicional de Idrees Ali)