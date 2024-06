Exército israelense concentra operações contra o Hamas na Cidade de Gaza e em Rafah

O Exército israelense concentrou suas operações contra o movimento islamista palestino Hamas na cidade de Gaza e em Rafah neste domingo (30), e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as tropas estavam travando uma “batalha difícil”.

A guerra, desencadeada por um ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, não dá trégua e tem causado tensões no Oriente Médio, com receios de um agravamento do conflito no Líbano, onde há trocas de disparos quase diárias entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah.

Um correspondente da AFP relatou bombardeios na cidade de Gaza, no norte, e em Khan Yunis e Rafah, no sul do território sitiado, governado pelo Hamas desde 2007.

Nas últimas 24 horas, 43 pessoas foram mortas em Gaza devido à ofensiva israelense, informou o ministério da Saúde do governo do Hamas.

As tropas israelenses lançaram uma operação terrestre em Rafah em 7 de maio com o objetivo de combater o que consideram ser o último grande reduto do Hamas.

Há também combates em outras zonas do território, particularmente no norte, no bairro de Shujaiya, ao leste da Cidade de Gaza.

Siham Al Shawa, um morador de 50 anos, disse que “as pessoas estão presas em suas casas em Shujaiya. É difícil sair do bairro sob bombardeio. “Nossa vida é um inferno”, acrescentou.

O Exército israelense instou os residentes desta área a se retirarem na quinta-feira, causando a fuga de “dezenas de milhares de civis”, segundo a agência de Defesa Civil de Gaza.

“As nossas forças estão operando em Rafah, Shujaiya, em toda a Faixa de Gaza”, resumiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. “Dezenas de terroristas são eliminados todos os dias. É uma batalha difícil que travamos no terreno, às vezes corpo a corpo, e também no subsolo”, disse ele.

– “Só restam escombros” –

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) estima que entre 60 mil e 80 mil pessoas fugiram do leste e nordeste da cidade de Gaza desde quinta-feira.

A população também sofre com a escassez de alimentos, água, combustível e medicamentos devido ao cerco imposto por Israel.

Dos 36 hospitais da Faixa de Gaza, 32 foram danificados e 20 estão fora de serviço, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

As condições de vida em Gaza, onde a ajuda humanitária chega aos poucos, são “desastrosas”, denunciou na sexta-feira Louise Wateridge, da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

“Restam apenas escombros”, disse Wateridge.

O conflito eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

O Exército israelense estima que 116 pessoas permanecem cativas em Gaza, 42 das quais teriam morrido.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já deixou pelo menos 37.877 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

– “Nada novo” nas negociações –

As negociações para chegar a um acordo de trégua com Israel, incluindo a libertação de reféns, não progrediram, disse no sábado Osama Hamdan, um comandante sênior do Hamas baseado em Beirute, a capital libanesa.

O movimento islamista recebeu a última proposta de cessar-fogo dos EUA, mas ela não incluía “nada de novo”, disse ele.

Um plano apresentado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que o apresentou como uma proposta israelense, permaneceu estagnado diante das exigências irreconciliáveis de ambos os lados.

Hamdan chamou a proposta de “perda de tempo” com o objetivo de dar a Israel “mais tempo” para realizar o “genocídio”.

Netanyahu rebateu neste domingo dizendo que “o Hamas é o único obstáculo para a libertação” dos reféns.

O primeiro-ministro israelense quer continuar a guerra até a “aniquilação” do Hamas e a libertação de todos os reféns. O movimento islamista palestino exige um cessar-fogo permanente e a retirada das tropas israelenses de Gaza.

Desde o início da guerra em Gaza, a violência aumentou na Cisjordânia e, neste domingo, a organização palestina Jihad Islâmica informou que um de seus combatentes foi morto em um bombardeio israelense perto de Tulkarem.

