Exército russo anuncia novos avanços no nordeste da Ucrânia

2 minutos

A Rússia reivindicou, nesta quarta-feira (21), a captura do vilarejo de Zapadne, na região nordeste de Kharkiv, um novo avanço na área do rio Oskil contra as tropas ucranianas.

“Unidades do agrupamento ocidental de tropas libertaram a aldeia de Zapadne na região de Kharkiv”, disse o Ministério da Defesa russo, cujas forças avançam em várias partes dessa área e da frente leste.

Em janeiro, as forças russas conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte sobre o Oskil, um rio no leste da Ucrânia e uma barreira natural que separa as posições dos dois lados.

Esse avanço abriu caminho para um ataque à parte ocidental da região de Kharkiv, de onde o Exército russo foi expulso no final de 2022.

As tropas do Kremlin estão agora a poucos quilômetros de Kupiansk, uma cidade que tinha 25.000 habitantes antes do conflito e continua sendo a principal fortaleza ucraniana nessa área.

As forças de Kiev também estão lutando no leste, em torno de Pokrovsk, uma cidade importante para a logística militar e o setor de carvão.

O Exército russo está agora a apenas alguns quilômetros de Pokrovsk e também está avançando para o oeste, em direção à região vizinha de Dnipropetrovsk e sua capital, Dnipro.

Se as forças russas entrarem nessa região, será a primeira vez desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Paralelamente, os ataques aéreos russos continuam em território ucraniano. A Força Aérea da Ucrânia afirmou nesta quarta-feira ter derrubado 65 drones russos em dez regiões do país, incluindo Kharkiv.

Na mesma região, autoridades informaram que um drone explosivo de pequeno porte matou os dois ocupantes de um carro.

Na região vizinha de Donetsk um civil morreu e outros sete ficaram feridos por um ataque russo, segundo a procuradoria regional.

Donald Trump, que na segunda-feira tomou posse para seu segundo mandato como presidente dos EUA, disse que queria um fim rápido para o conflito, sem explicar como.

