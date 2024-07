Ex-magnata chinês no exílio é condenado por fraude nos EUA

O bilionário chinês Miles Guo, que vive exiliado nos Estados Unidos e é próximo de redes trumpistas no país, foi condenado nesta terça-feira (16) por roubar milhões de dólares de seus seguidores em suas atividades contra o governo de Pequim.

Um júri popular do tribunal federal do distrito sul de Manhattan o declarou culpado, por unanimidade, de extorsão e de várias acusações de fraude de valores, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Guo “operou descaradamente vários esquemas de fraude interrelacionados, todos desenhados para roubar o dinheiro suado de seus seguidores leais para viver em sua mansão de 15.000 m², dirigindo sua Lamborghini de um milhão de dólares [R$ 5,42 milhões] ou descansando em seu iate de 37 milhões”, disse o promotor Damian Williams após a decisão judicial.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Guo Wengui, o outro nome pelo qual ele é conhecido, junto com seu cúmplice Je Kin Ming, de roubar as pessoas que participaram de um esquema de investimentos que ambos haviam montado. No total, o roubo chegaria a mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,42 bilhões).

Detido em março de 2023, o magnata é próximo do ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, Steve Bannon, e de mídias trumpistas e conspiracionistas.

Entre seus projetos, Guo havia anunciado um leilão de “esperma de homens não vacinados” contra a covid na rede social conservadora Gettr, batizado como “o novo ouro branco” por um entusiasta usuário dessa plataforma.

Exilado nos Estados Unidos desde 2017, Guo é procurado na China por fraude financeira e em Hong Kong por lavar milhões de dólares de fundos de investimento.

Usando seu nome cantonês, Ho Wan Kwok, o Departamento de Justiça disse que Guo se aproveitou de seu reconhecimento como crítico do governo chinês de Xi Jinping para construir uma enorme massa de seguidores na internet, tendo como base seu exílio em Nova York.

Seus simpatizantes foram incentivados a doar ou a investir em negócios e organizações sem fins lucrativos controladas por Guo, entre eles o grupo GTV Media, cujo diretor era Bannon.

Essa atividade foi ampliada para outras formas de arrecadar dinheiro, como um clube on-line que prometia a seus membros benefícios em bens de luxo, o emissor de criptomoedas Himalaya Exchange e a Aliança Himalaya Exchange, que prometia a seus investidores ações da GTV.

No entanto, o Departamento de Justiça disse que Guo e Je desviaram fundos para seu próprio usufruto, como a propriedade do primeiro em Nova Jersey, seu iate, um automóvel Bugatti personalizado e, inclusive, dois colchões avaliados em 36 mil dólares (R$ 195 mil) cada.

Em 2021, autoridades financeiras dos Estados Unidos classificaram o pedido de investimento da GTV como uma oferta pública ilegal, por isso foi multado e condenado a devolver 487 milhões de dólares (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual) aos investidores.

