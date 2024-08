Ex-primeiro-ministro da Tailândia Thaksin obtém perdão real, diz advogado

2 minutos

BANGCOC (Reuters) – O ex-primeiro-ministro bilionário da Tailândia, Thaksin Shinawatra, recebeu um perdão real que encurtou sua liberdade condicional em duas semanas, disse seu advogado neste sábado, um dia após sua filha ser eleita primeira-ministra pelo Parlamento.

Thaksin está no centro de uma disputa de poder de duas décadas entre a família Shinawatra e seus aliados, de um lado, e, do outro, um grupo de monarquistas, generais e famílias ricas que há muito tempo exercem influência sobre os governos e instituições tailandesas.

Após um retorno dramático do autoexílio em agosto passado para evitar a prisão após sua queda em um golpe militar em 2006, Thaksin cumpriu seis meses de detenção hospitalar, por motivos de saúde, antes de ser colocado em liberdade condicional em fevereiro.

Após seu retorno, ele foi condenado a oito anos de prisão por abuso de poder e conflitos de interesses durante seu mandato, de 2001 a 2006. Sua sentença foi comutada para um ano pelo Rei Maha Vajiralongkorn em setembro passado.

“Thaksin está entre os prisioneiros que receberam o perdão real” para prisioneiros em homenagem ao aniversário do rei no mês passado, disse seu advogado, Winyat Chartmontri, à Reuters. “Ele entrará em vigor no domingo.”

A liberdade condicional, concedida em fevereiro, deveria terminar no final do mês, mas foi encurtada para domingo como parte do perdão real, disse Winyat.

A filha de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, 37, foi eleita na sexta-feira como a segunda primeira-ministra da Tailândia e a terceira Shinawatra a ocupar o cargo, vencendo com quase dois terços do Parlamento tailandês.

O aliado de Thaksin, Srettha Thavisin, foi demitido do cargo de primeiro-ministro na quarta-feira pelo Tribunal Constitucional por violações éticas, o que abriu caminho para a votação da filha de Thaksin.

A irmã de Thaksin, Yingluck Shinawatra, foi primeira-ministra de 2011 a 2014.

(Reportagem de Panarat Thepgumpanat e Panu Wongcha-um)