Ex-vocalista do One Direction Liam Payne é encontrado morto em Buenos Aires, segundo mídia local

(Reuters) – O ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, morreu do lado de fora de um hotel na capital argentina, Buenos Aires, informou a mídia local nesta quarta-feira, dizendo que o músico britânico de 31 anos foi encontrado morto depois de cair do terceiro andar do hotel.

Citando autoridades, os principais jornais locais La Nacion e Clarin informaram que a polícia foi chamada ao hotel no bairro de Palermo, respondendo a uma chamada de emergência que citava “um homem agressivo que poderia estar sob os efeitos de drogas e álcool”

Mais tarde, funcionários da ambulância confirmaram a morte do cantor, que foi encontrado em um pátio interno do hotel, de acordo com as notícias.

Liam Payne alcançou fama mundial como integrante da banda pop One Direction, que se dissolveu há alguns anos, ao lado de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.

A boy band teve seu início após terminar em terceiro lugar na versão britânica do programa de competição musical X Factor em 2010, mas o grupo se separou em 2016, pois seus membros seguiram diferentes projetos, inclusive carreiras solo.

(Reportagem de Brendan O’Boyle e Sarah Morland)