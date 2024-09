EXCLUSIVO-Kamala amplia vantagem sobre Trump e diminui diferença na área econômica, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) – A vantagem da vice-presidente democrata, Kamala Harris, sobre o republicano Donald Trump foi a 47% a 40% na corrida eleitoral de 5 de novembro nos Estados Unidos, uma vez que parece ter diminuído a liderança de Trump na área da economia e emprego, mostrou pesquisa Reuters/Ipsos publicada nesta terça-feira.

Kamala tem uma vantagem de 6 pontos percentuais com base em números não arredondados — que mostram o apoio a ela em 46,61% dos eleitores registrados, enquanto Trump é apoiado por 40,48%, de acordo com a pesquisa de três dias encerrada na segunda-feira. A liderança da democrata foi um pouco maior do que sua vantagem de 5 pontos sobre Trump em uma pesquisa Reuters/Ipsos de 11 e 12 de setembro.

A pesquisa tem uma margem de erro de cerca de 4 pontos percentuais.

Quando perguntados sobre qual candidato tem a melhor abordagem sobre “economia, desemprego e empregos”, 43% dos eleitores da pesquisa escolheram Trump e 41% escolheram Kamala. A vantagem de 2 pontos percentuais de Trump neste tópico se compara à sua vantagem de 3 pontos percentuais em uma pesquisa Reuters/Ipsos de agosto e uma vantagem de 11 pontos percentuais sobre Kamala no final de julho, logo após ela ter lançado sua campanha.

Embora as pesquisas nacionais, incluindo as da Reuters/Ipsos, forneçam sinais importantes sobre as opiniões do eleitorado, os resultados do Colégio Eleitoral, Estado por Estado, determinam o vencedor, sendo que sete Estados provavelmente serão decisivos.

A última pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 1.029 adultos norte-americanos online, em todo o país, incluindo 871 eleitores registrados. Entre eles, 785 foram considerados os mais propensos a comparecer às urnas no dia da eleição. Entre esses prováveis eleitores, Kamala liderava por 50% a 44%, embora, de forma semelhante à sua liderança entre todos os eleitores registrados, sua vantagem fosse de apenas 5 pontos ao usar números não arredondados.