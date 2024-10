EXCLUSIVO-Kamala mantém vantagem marginal de 45% a 42% sobre Trump, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

2 minutos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) – A vice-presidente democrata Kamala Harris manteve uma vantagem marginal de 3 pontos percentuais sobre o republicano Donald Trump — 45% a 42% — enquanto os dois seguem em uma disputa acirrada para vencer a eleição presidencial de 5 de novembro nos EUA, mostrou uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

Kamala também manteve uma vantagem de 3 pontos percentuais entre os prováveis eleitores, que a apoiaram por 47% a 44%. A pesquisa tem uma margem de erro de cerca de 4 pontos percentuais.

Embora a diferença entre as duas tenha permanecido estável em comparação com uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada uma semana antes, a nova pesquisa, que foi encerrada no domingo, deu sinais de que os eleitores — especialmente os democratas — podem estar mais entusiasmados com a eleição deste ano do que estavam antes da eleição presidencial de novembro de 2020, quando o democrata Joe Biden derrotou Trump.

Cerca de 78% dos eleitores registrados na pesquisa de três dias — incluindo 86% dos democratas e 81% dos republicanos — disseram que estavam “completamente certos” de que votariam na eleição presidencial. A proporção de entrevistados com certeza de votar aumentou em relação aos 74% de uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada de 23 a 27 de outubro de 2020, quando 74% dos democratas e 79% dos republicanos disseram que tinham certeza de que votariam.

Kamala parece estar ganhando força com o fato de os eleitores a escolherem como a melhor candidata para a política de saúde e para lidar com o extremismo político, embora os eleitores também classifiquem a economia dos EUA como a principal questão da eleição e digam que Trump foi o melhor administrador econômico, de acordo com a nova pesquisa.

A última pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 938 adultos norte-americanos online, em todo o país, incluindo 807 eleitores registrados. Entre eles, 769 foram considerados os mais propensos a comparecer às urnas no dia da eleição.