EXCLUSIVO-Putin está aberto a discutir acordo de paz com Trump, dizem fontes

4 minutos

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) – Vladimir Putin está aberto a discutir um acordo de cessar-fogo na Ucrânia com Donald Trump, mas descarta fazer grandes concessões territoriais e insiste que Kiev abandone as ambições de se juntar à Otan, disseram à Reuters cinco fontes com conhecimento do pensamento do Kremlin.

O presidente eleito dos EUA, Trump, que prometeu acabar rapidamente com o conflito, está retornando à Casa Branca em um momento de ascendência russa. Moscou controla uma parte da Ucrânia aproximadamente do tamanho do Estado americano da Virgínia e está avançando no ritmo mais rápido desde os primeiros dias da invasão de 2022.

No primeiro relatório detalhado sobre o que o presidente Putin aceitaria em qualquer acordo mediado por Trump, as cinco atuais e antigas autoridades russas disseram que o Kremlin poderia concordar amplamente em congelar o conflito ao longo das linhas de frente.

Pode haver espaço para negociação sobre a divisão precisa das quatro regiões orientais de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, de acordo com três das pessoas que solicitaram anonimato para discutir assuntos delicados.

Embora Moscou afirme que as quatro regiões são totalmente parte da Rússia, defendidas pelo guarda-chuva nuclear do país, suas forças em terra controlam de 70% a 80% do território, com cerca de 26.000 km² ainda em poder das tropas ucranianas.

A Rússia também pode estar disposta a se retirar das partes relativamente pequenas do território que detém nas regiões de Kharkiv e Mykolaiv, no norte e no sul da Ucrânia, disseram duas das autoridades.

Putin disse este mês que qualquer acordo de cessar-fogo deve refletir as “realidades” no terreno, mas que ele temia uma trégua de curta duração que só permitiria ao Ocidente rearmar a Ucrânia.

“Se não houver neutralidade, é difícil imaginar a existência de relações de boa vizinhança entre a Rússia e a Ucrânia”, disse Putin ao grupo de discussão Valdai em 7 de novembro.

“Porque isso significaria que a Ucrânia seria constantemente usada como uma ferramenta nas mãos erradas e em detrimento dos interesses da Federação Russa.”

Duas das fontes disseram que a decisão do presidente em fim de mandato dos EUA, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia dispare mísseis ATACMS americanos em direção à Rússia poderia complicar e atrasar qualquer acordo — e endurecer as exigências de Moscou, já que a linha dura pressiona por uma parte maior da Ucrânia.

Na terça-feira, Kiev usou os mísseis para atacar o território russo pela primeira vez, de acordo com Moscou, que considerou a ação como uma grande escalada.

Se não houver acordo sobre o cessar-fogo, disseram as duas fontes, a Rússia continuará lutando.”

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário para esta reportagem.

O diretor de comunicações de Trump, Steven Cheung, disse à Reuters sobre o novo presidente dos EUA: “Ele é a única pessoa que pode reunir os dois lados para negociar a paz e trabalhar para acabar com a guerra e interromper a matança”.

Bilionário do setor imobiliário, Trump, autor do livro “Trump: the Art of the Deal”, disse que falaria diretamente com Putin em seus esforços para forjar um acordo de paz, embora não tenha dado detalhes sobre como ele poderia reconciliar os lados beligerantes, que mostram poucos sinais de recuo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que seu país não descansará até que todo e qualquer soldado russo seja expulso de seu território — com base nas fronteiras conquistadas após a queda da União Soviética em 1991 — embora os principais generais dos EUA tenham dito publicamente que esse é um objetivo muito ambicioso.