EXCLUSIVO-Somente cessar-fogo em Gaza pode adiar resposta do Irã a Israel, dizem fontes

5 minutos

Por Parisa Hafezi e Laila Bassam

DUBAI/BEIRUTE (Reuters) – Somente um acordo de cessar-fogo em Gaza, resultante das esperadas negociações desta semana, impediria o Irã de retaliar diretamente Israel pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em seu território, segundo três autoridades iranianas de alto escalão.

O Irã prometeu uma resposta severa ao assassinato de Haniyeh, que ocorreu quando ele visitava Teerã no final do mês passado e que foi atribuído a Israel. Israel não confirmou nem negou seu envolvimento. A Marinha dos Estados Unidos enviou navios de guerra e um submarino ao Oriente Médio para reforçar as defesas israelenses.

Uma das fontes, uma autoridade sênior de segurança iraniana, disse que o Irã, juntamente com aliados como o Hezbollah, lançaria um ataque direto se as negociações em Gaza fracassassem ou se percebesse que Israel está arrastando as negociações. As fontes não informaram quanto tempo o Irã permitiria que as negociações avançassem antes de responder.

Com o aumento do risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio após os assassinatos de Haniyeh e do comandante do Hezbollah Fuad Shukr, o Irã esteve envolvido em um intenso diálogo com os países ocidentais e com os Estados Unidos nos últimos dias sobre formas de calibrar a retaliação, disseram as fontes, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Em comentários publicados na terça-feira, o embaixador dos EUA na Turquia confirmou que Washington estava pedindo aos aliados que ajudassem a convencer o Irã a diminuir as tensões. Três fontes do governo regional descreveram conversas com Teerã para evitar uma escalada antes das negociações de cessar-fogo em Gaza, que devem começar na quinta-feira no Egito ou no Catar.

“Esperamos que nossa resposta seja programada e executada de uma forma que não prejudique um possível cessar-fogo”, afirmou a missão do Irã na ONU na sexta-feira em um comunicado. Nesta terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que os apelos para que haja moderação “contradizem os princípios do direito internacional”.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã e seu Corpo de Guarda Revolucionária não responderam imediatamente às perguntas para esta matéria. O gabinete do primeiro-ministro israelense e o Departamento de Estado dos EUA não responderam às perguntas.

“Algo pode acontecer já nesta semana pelo Irã e seus representantes… Essa é uma avaliação dos EUA e também de Israel”, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, aos repórteres na segunda-feira.

“Se algo acontecer nesta semana, o momento em que isso ocorrer poderá certamente ter um impacto sobre as negociações que pretendemos realizar na quinta-feira”, acrescentou. No fim de semana, o Hamas lançou dúvidas sobre a possibilidade de as negociações irem adiante. Israel e o Hamas realizaram várias rodadas de negociações nos últimos meses sem chegar a um acordo final sobre cessar-fogo.

Em Israel, muitos observadores acreditam que uma resposta é iminente depois que o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, disse que o Irã “puniria duramente” Israel pelo ataque em Teerã.

A política regional do Irã é definida pela elite da Guarda Revolucionária, que responde apenas a Khamenei, a autoridade máxima do país. O novo presidente relativamente moderado do Irã, Masoud Pezeshkian, reafirmou várias vezes a posição anti-Israel do Irã e seu apoio aos movimentos de resistência em toda a região desde que assumiu o cargo no mês passado.

Meir Litvak, pesquisador sênior do Centro de Aliança para Estudos Iranianos da Universidade de Tel Aviv, disse que achava que o Irã colocaria suas necessidades antes de ajudar seu aliado Hamas, mas que o Irã também quer evitar uma guerra em grande escala.

“Os iranianos nunca subordinaram suas estratégias e políticas às necessidades de seus representantes ou protegidos”, declarou Litvak. “Um ataque é provável e quase inevitável, mas não sei a escala e o momento.”

O analista Saeed Laylaz, baseado no Irã, disse que os líderes da República Islâmica estavam agora interessados em trabalhar para um cessar-fogo em Gaza, “para obter incentivos, evitar uma guerra total e fortalecer sua posição na região”.

(Reportagem de Parisa Hafezi em Dubai, Laila Bassam no Líbano; reportagens adicionais de James Mackenzie, Maayan Lubell e Maytaal Angel em Jerusalém, Phil Stewart, Humeyra Pamuk, Idris Ali e Trevor Hunnicutt em Washington)