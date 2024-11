Explosão em siderúrgica deixa 12 mortos no México

Uma explosão em uma siderúrgica no estado de Tlaxcala, no centro do México, deixou pelo menos 12 mortos, informou um funcionário do governo local nesta quarta-feira (30).

“Na madrugada desta quarta-feira foi reportado um incêndio em uma fábrica de aço na zona industrial do município de Xaloztoc, com um balanço de 12 mortos e um ferido até agora”, informou o governo local em um comunicado publicado em suas redes sociais.

O acidente ocorreu por volta das 3h locais (6h em Brasília) em uma torre do complexo da empresa Aceros Simec, em um parque industrial situado no município de Xaloztoc, cerca de 150 quilômetros a leste da Cidade do México, acrescentou.

O Grupo Simec explicou em um comunicado enviado à Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que ocorreu um “derramamento de aço líquido com perdas de vidas humanas” na fábrica, o que paralisou momentaneamente suas operações.

“A empresa lamenta profundamente o falecimento de seus colaboradores neste acidente e está revisando as causas do ocorrido”, disse.

O Grupo Simec é uma subsidiária da Industrias CH, um dos principais fabricantes de aço no México e que também possui operações em Brasil, Estados Unidos e Canadá.

O governo estadual mencionou anteriormente que havia registrado uma explosão em uma torre onde ocorre o esvaziamento do aço, que teria tido uma reação ao entrar em contato com a água.

As autoridades anunciaram que o incêndio provocado pela explosão já foi controlado e que as atividades de supervisão para verificar possíveis riscos foram concluídas.

– Investigações iniciadas –

A governadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, lamentou o acidente e disse que seu governo está investigando se a empresa que opera a fábrica tinha todas as certificações em dia.

“Vamos continuar fazendo todas as investigações sobre qual foi a causa que provocou toda essa situação”, disse à imprensa a funcionária, que se deslocou ao local junto com membros de seu governo para atender a situação.

Cuéllar acrescentou que as autoridades levarão entre cinco e dez dias para entregar os corpos dos mortos a seus familiares, pois precisam realizar testes de DNA.

A área da explosão permanecia isolada por forças de segurança, enquanto familiares dos trabalhadores haviam chegado para saber sobre sua situação, informou Juvencio Nieto, chefe da Defesa Civil de Tlaxcala.

Dezenas de ambulâncias e viaturas chegaram ao local após o acidente, segundo imagens da televisão local.

