Exportadores têxteis da China aguardam a reconciliação comercial com os EUA

Cercada por amostras de seda e tweed brilhantes, Cherry, uma exportadora têxtil chinesa, aguarda ansiosamente o resultado das negociações comerciais com os Estados Unidos neste fim de semana, já que os americanos representam quase metade de sua clientela.

Sua empresa é uma das muitas companhias na mira após a escalada da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China neste ano.

Cherry teve pedidos cancelados nos EUA e agora espera desesperadamente que as negociações, que começam no sábado, em Genebra, resultem na remoção das tarifas recíprocas que tornam quase impossível fazer negócios.

“A situação vai ficar muito ruim se isso continuar”, disse ela, cética em relação às alegações de que sua indústria conseguiria suportar uma extensão das tarifas.

“Há alguns meses ouvi pessoas dizendo que muitos contêineres tinham sido cancelados (…) Algumas fábricas já tiveram que parar a produção”, acrescentou.

As vendas para os Estados Unidos representaram 18% do total das exportações chinesas de têxteis e vestuário em 2024, de acordo com a Moody’s Ratings.

Uma parcela significativa delas vem da província oriental de Zhejiang, uma potência industrial onde a cidade de Shaoxing abriga o gigantesco e labiríntico Mercado Keqiao, conhecido como “Cidade Têxtil da China”.

Há 26.000 lojas registradas que vendem de tudo, de veludo a rayon e peles artificiais, e é considerado um dos centros têxteis mais movimentados do mundo.

No entanto, quando a AFP visitou as instalações esta semana, em um dia de chuva torrencial, os clientes eram poucos e distantes entre si e os vendedores estavam desanimados.

“Estou com medo”, confessou uma comerciante de sobrenome Li, que afirmou que seu negócio foi prejudicado pela agitação causada devido ao medo de uma guerra comercial global.

– “Todos perdem” –

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, se encontrarão com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, na Suíça, em seu primeiro encontro público desde que o presidente americano, Donald Trump, lançou uma onda de tarifas.

Os Estados Unidos impuseram novas tarifas de até 145% sobre muitas importações chinesas, com taxas adicionais em alguns setores específicos. A China respondeu com tarifas de 125% sobre os produtos dos EUA.

Um vendedor no Mercado Keqiao descreveu a situação como um “cenário em que todos perdem”.

Alguns clientes americanos de seus colegas concordaram em pagar um depósito não reembolsável de 30% para iniciar a produção, sob a premissa de que o pedido completo poderia ser cancelado se o nível final das tarifas, após as negociações, permanecesse muito alto.

Se isso acontecer, todos perderão dinheiro.

“Basicamente, não ousamos mais aceitar encomendas dos Estados Unidos”, diz Zhou, um comerciante de 66 anos, em frente a pilhas de roupas.

“Não dá nem para cobrir o preço de custo, especialmente com tarifas tão altas”, lamentou.

