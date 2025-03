Fabricante chinesa de carros elétricos BYD bate recorde de receita em 2024 e supera Tesla

A fabricante chinesa de veículos elétricos BYD registrou um forte aumento em sua receita no ano passado, ultrapassando os 100 bilhões de dólares (619 bilhões de reais, em valores de dezembro), e superou sua concorrente americana Tesla, informou a empresa chinesa nesta segunda-feira (24).

Em 2024, a companhia sediada em Shenzhen faturou 777,1 bilhões de iuanes (US$ 107,2 bilhões ou aproximadamente R$ 664 bilhões), superando os US$ 97,7 bilhões da Tesla (cerca de R$ 605 bilhões), segundo apresentação da empresa.

Nos últimos anos, a BYD se tornou a líder do competitivo mercado de veículos elétricos na China e está se expandindo no exterior.

No Brasil, a empresa está construindo sua primeira fábrica de carros elétricos fora da Ásia em Camaçari, na Bahia.

A empresa busca novos mercados para continuar com seu crescimento e está de olho no mercado europeu, com um novo modelo de veículo elétrico compacto, que tem uma capacidade de recarga ultrarrápida.

A BYD quer aproveitar o momento difícil vivido pela Tesla na Europa, onde suas vendas caíram desde que seu presidente-executivo, Elon Musk, assumiu um papel de destaque como assessor do presidente americano, Donald Trump, e expressou ideias de extrema direita.

A receita reportada no ano passado pela BYD representou um aumento de 29% em relação a 2023 e foi superior ao prognóstico da Bloomberg de 766 bilhões de iuanes (604,7 bilhões de reais).

Por sua vez, seu lucro líquido em 2024 subiu para 40,3 bilhões de iuanes (31,8 bilhões de reais), 34% a mais que em 2023, um máximo histórico.

Este mês, a BYD apresentou uma nova tecnologia de baterias que, segundo a empresa, permite que um veículo viaje até 470 quilômetros depois de ser carregado por apenas cinco minutos, ou seja, quase o mesmo tempo que um motorista leva para encher um tanque de gasolina.

A nova tecnologia do sistema chamado “Super e-Platform” tem potência que pode chegar a 1.000 kilowatts/hora, frente aos supercarregadores da Tesla, que alcançam os 500 kilowatts/hora.

A empresa chinesa tem investido grandes quantias em publicidade, incluindo o patrocínio de torneios de futebol na Europa, mas as tensões geopolíticas entre a China e as grandes potências europeias são uma ameaça para suas ambições globais.

