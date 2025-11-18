Falha no provedor Cloudflare perturba parte da internet

afp_tickers

2 minutos

Diversos sites, entre eles a rede social X, a plataforma de música Spotify e o robô conversacional ChatGPT, registraram interrupções nesta terça-feira (18) devido a um incidente técnico que afetou o provedor americano de serviços online Cloudflare.

“Um problema ocorrido na rede da Cloudflare afetou grande parte do tráfego que depende de nós”, reconheceu no X Dane Knecht, diretor técnico da empresa.

A Cloudflare é uma plataforma que fornece serviços de segurança, gestão e otimização de tráfego para sites e aplicativos. A empresa afirma gerenciar cerca de 20% do tráfego mundial da internet.

Um “erro latente” em um de seus serviços “começou a provocar falhas após uma mudança de configuração rotineira”, o que “provocou um deterioro geral de nossa rede”, detalhou Knecht.

“Não foi um ataque”, acrescentou.

A página Downdetector, na qual internautas informam problemas de conexão, registrou perturbações para usuários da rede social X, do videogame “League of Legends” e de alguns serviços da Google e da OpenAI, criadora do ChatGPT.

Quando um usuário de X questionou a duração da interrupção, Knecht respondeu que ela já havia sido “resolvida”.

Essa falha lembra a registrada em outubro nas plataformas em nuvem (cloud) da Microsoft e Amazon (AWS), que afetou serviços online de videogames, comércios e companhias de transporte.

“Este incidente, assim como a recente falha da AWS, evidencia até que ponto alguns serviços muito importantes da internet dependem de um número relativamente reduzido de grandes atores”, alerta Alan Woodward, professor de cibersegurança da Universidade de Surrey, no Reino Unido.

Na opinião dele, “é uma faca de dois gumes, já que esses provedores de serviços precisam ser de grande porte para oferecer a escala e o alcance global que as grandes marcas exigem. Mas quando têm um problema, o impacto é considerável”.

kf-dax/es/mb/lm/am