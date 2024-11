Família fundadora de Seven & i sondou a KKR e outros sobre a aquisição, diz Nikkei

reuters_tickers

1 minuto

TÓQUIO (Reuters) – A família fundadora da Seven & i Holdings do Japão abordou a KKR & Co e outras empresas de investimento sobre participação em potencial aquisição da varejista, informou o jornal Nikkei neste sábado.

Além da KKR, a família fundadora Ito também contatou a Bain Capital e a Apollo Global Management devido à visão de que seria difícil garantir capital suficiente dos bancos, informou o Nikkei.

O financiamento para a aquisição proposta será finalizado até o final de dezembro e envolverá os três maiores credores do Japão, informou a Reuters na quarta-feira.

A Seven recebeu uma proposta de aquisição da família fundadora enquanto estava sob pressão para convencer os investidores de que ela pode aumentar o valor por conta própria e se defender de uma oferta de aquisição de 47 bilhões de dólares da Alimentation Couche-Tard do Canadá.

(Reportagem de Sam Nussey)