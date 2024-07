Fed mantém juros inalterados e sinaliza possibilidade de corte em setembro

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) – O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros inalterada nesta quarta-feira, mas abriu a porta para reduzir os custos dos empréstimos já na próxima reunião, em setembro, conforme a inflação continua a se alinhar com a meta de 2% do banco central dos Estados Unidos.

“Houve mais algum progresso em direção à meta de 2% (de inflação) do Comitê”, disse o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central em um comunicado ao final de uma reunião de política monetária de dois dias, na qual manteve sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, mas também preparou o terreno para um corte nos juros em sua reunião de 17 e 18 de setembro, apenas sete semanas antes das eleições de 5 de novembro nos EUA.

Embora as autoridades do Fed estejam cautelosas em relação a quaisquer ações que possam prejudicar sua abordagem voltada para dados e não para questões políticas na fixação da taxa básica, a queda firme da inflação nos últimos meses levou a um amplo consenso de que a batalha contra a alta dos preços está perto do fim.