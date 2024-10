Ferrari revela supercarro F80 de US$3,9 mi

MARANELLO, Itália (Reuters) – A Ferrari apresentou nesta quinta-feira um novo supercarro de edição limitada, que incorpora características das competições automotivas de resistência e da Fórmula 1 e que já está esgotado. O carro custa 3,9 milhões de dólares.

O F80 híbrido com porta borboleta é um destaque na estratégia de lançamento de modelos da Ferrari, que visa manter seus clientes ricos engajados, enquanto se prepara para lançar seu primeiro e até agora altamente secreto carro puramente elétrico no final do próximo ano.

O F80 “é o carro que eleva o nível da nossa linha”, disse o diretor de marketing e comercial Enrico Galliera durante sua apresentação em Maranello, cidade natal da Ferrari. “É um carro que esperamos que faça história nos próximos anos”.

Os chamados supercarros da Ferrari são modelos especiais topo de linha que a empresa lança uma vez a cada década e que incorporam recursos tecnológicos inovadores.

O supercarro mais recente da Ferrari foi o LaFerrari de 2013, com a versão LaFerrari Aperta de teto aberto lançada em 2016. O primeiro foi o GTO, lançado há 40 anos.

Apenas 799 unidades do F80 serão produzidas, e cada uma já foi atribuída a um cliente específico, com um total de pedidos três vezes maior do que a produção planejada, disse Galliera.

“Teremos que dizer não às pessoas”, disse o executivo. O modelo será o carro de estrada mais caro já oferecido pela Ferrari.

O carro possui um motor híbrido de seis cilindros e três litros, totalizando 1.200 cavalos de potência, pastilhas de freio de corrida, suspensão ativa de última geração e peças metálicas ultraleves impressas em 3D, incluindo braços de suspensão.

Os dois assentos não estão alinhados, com o do motorista um pouco à frente do passageiro.

Apesar de novo, o motor da F80 é baseado na mesma arquitetura que a Ferrari usa no Campeonato Mundial de Endurance – onde venceu as duas últimas edições das 24 Horas de Le Mans – e usa tecnologias da Fórmula 1. A velocidade máxima é de 350 quilômetros por hora.

As entregas da F80 começarão no quarto trimestre do próximo ano, com produção prevista até o final de 2027, ano do 80º aniversário da Ferrari.

