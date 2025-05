Festival de Cannes começa entre denúncias por Gaza e prêmio honorário para De Niro

O Festival de Cannes começa nesta terça-feira (13) com a entrega de uma Palma de Ouro honorária para o ator Robert De Niro, em um clima politizado, com uma carta aberta de condenação aos ataques israelenses em Gaza e um dia de abertura dedicado à Ucrânia.

A 78ª edição do festival de cinema mais importante do mundo começa às 19h15 (14h15 de Brasília) com o prêmio de reconhecimento pela carreira de Robert De Niro, um ator que já recebeu duas estatuetas do Oscar e que, aos 81 anos, é uma das principais vozes críticas no mundo do cinema contra o presidente Donald Trump.

Seu discurso gera expectativa, em um contexto de preocupação no setor audiovisual com o anúncio de Trump na semana passada sobre a imposição de tarifas de 100% às produções cinematográficas filmadas fora dos Estados Unidos, como parte de sua política protecionista.

– Morte de jornalista –

Algumas horas antes da cerimônia de abertura, mais de 380 personalidades do mundo do cinema assinaram uma carta aberta na qual denunciam a guerra em Gaza, após a morte em abril de uma fotojornalista palestina que protagoniza um documentário que será exibido em Cannes.

“Nós, artistas e atores/atrizes do âmbito cultural, não podemos permanecer em silêncio enquanto acontece um genocídio em Gaza”, afirma o texto.

Assinada por Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Richard Gere, Alfonso Cuarón, Javier Bardem e Costa-Gavras, entre outros, a carta recorda a tragédia de Fatima Hassouna, fotojornalista que morreu em um bombardeio israelense em meados de abril.

A morte de Fatima, e a de sua família, ocorreu um dia após o anúncio de que o documentário “Put Your Soul on Your Hand and Walk” (Coloque sua alma na mão e caminhe, em tradução livre), dirigido pela iraniana Sepideh Farsi e protagonizado pela jornalista, foi selecionado para a ACID, uma mostra paralela do festival.

“De que serve nossa profissão, senão para aprender com a História, com filmes engajados, se não estamos presentes para proteger as vozes oprimidas?”, perguntam os signatários.

– 22 filmes disputam a Palma de Ouro –

O Festival de Cannes costuma ser uma vitrine para grandes produções e o glamour do tapete vermelho, mas também uma plataforma política e social.

“O festival é político quando os artistas são políticos”, declarou o delegado geral do evento, Thierry Frémaux.

Vinte e dois filmes disputarão a Palma de Ouro, incluindo sete dirigidos por mulheres, o que empata o recorde estabelecido em 2023.

O Brasil está na mostra competitiva com “O Agente Secreto” de Kleber Mendonça Filho.

Antes da cerimônia de abertura, Cannes exibirá três documentários dedicados ao conflito na Ucrânia.

A partir de quarta-feira, a Croisette receberá várias estrelas do cinema mundial, com a estreia fora de competição do oitavo e provavelmente último filme da saga “Missão Impossível”, protagonizada por Tom Cruise.

Cannes receberá nos próximos dias as atrizes Scarlett Johansson e Kristen Stewart, que apresentam seus primeiros longas-metragens como diretoras, cineastas como Wes Anderson ou estrelas do rock como Bono, protagonista de um documentário.

O júri de Cannes, presidido pela atriz Juliette Binoche, anunciará o vencedor da Palma de Ouro no dia 24 de maio.

