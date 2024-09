Festival de Veneza: ‘Ainda Estou Aqui’ recebe prêmio de melhor roteiro

Os brasileiros Murilo Hauser e Heitor Lorega ganharam neste sábado (7), no Festival de Cinema de Veneza, o prêmio de melhor roteiro por “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles, que conta a história de um desaparecimento em 1971, durante a ditadura militar.

O filme narra o sequestro e a desaparecimento do engenheiro e político Rubens Paiva, com roteiro adaptado do livro de mesmo nome escrito pelo filho da vítima, Marcelo Rubens Paiva.

Paiva era um deputado de esquerda até que a ascensão dos militares em 1964 o forçou ao exílio. Mas ele voltou inesperadamente ao Brasil e retomou sua carreira de engenheiro, sem abandonar seus contatos com a clandestinidade.

Quando a situação no país piorou, com atentados e sequestros por grupos de extrema esquerda e a sangrenta repressão militar, Paiva foi detido em janeiro de 1971.

Um grupo de homens armados o levou de sua casa no Rio de Janeiro e ele nunca mais foi visto. Sua esposa, Eunice, também foi detida junto com uma de suas filhas e passou 12 dias sendo interrogada.

Interpretada por Fernanda Torres, e depois por sua mãe Fernanda Montenegro na velhice, Eunice não desiste de buscar seu marido, sem abandonar a educação dos filhos.

“A história de Eunice se confunde com a do Brasil naqueles anos horríveis que vivemos”, declarou Salles no dia da estreia do filme.

Hauser é conhecido por trabalhos como “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão” (2019), do diretor Karim Ainouz. Hauser e Lorega, que também atuou como assistente de direção, já haviam trabalhado juntos no roteiro de “Marinheiro das Montanhas” (2021).

