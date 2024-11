Filipinas reforçam segurança após ameaça de assassinato de vice-presidente contra presidente

Por Neil Jerome Morales

MANILA (Reuters) – As agências de segurança filipinas intensificaram os protocolos de segurança neste sábado depois que a vice-presidente Sara Duterte disse que mandaria assassinar o presidente Ferdinand Marcos Jr. caso ela mesma fosse morta.

Em um sinal dramático de uma crescente divisão entre as duas famílias políticas mais poderosas do país do Sudeste Asiático, Duterte disse em uma entrevista coletiva matinal que havia falado com um assassino e o instruído a matar Marcos, sua esposa e o presidente da Câmara das Filipinas se ela fosse morta.

“Eu conversei com uma pessoa. Eu disse, se eu for morta, vá matar BBM (Marcos), (a primeira-dama) Liza Araneta e Martin Romualdez. Não é brincadeira. Não é brincadeira”, disse Duterte. “Eu disse, não pare até matá-los, e então ele disse sim.”

Ela estava respondendo a um comentarista online pedindo que ela se mantivesse segura, dizendo que ela estava em território inimigo, pois estava na câmara baixa do Congresso durante a noite com seu chefe de gabinete. Duterte não citou nenhuma suposta ameaça contra si mesma.

O Comando de Segurança Presidencial disse que havia intensificado e fortalecido os protocolos de segurança. “Também estamos coordenando de perto com as agências de segurança para detectar, dissuadir e defender contra toda e qualquer ameaça ao presidente e à primeira família”, disse em um comunicado.

O chefe de polícia Rommel Francisco Marbil disse que havia ordenado uma investigação imediata, acrescentando que “qualquer ameaça direta ou indireta à sua vida deve ser tratada com o mais alto nível de urgência”.

O Gabinete de Comunicações Presidenciais disse que qualquer ameaça à vida do presidente deve ser sempre levada a sério.

“Pensar e falar sobre isso é diferente de realmente fazer”, disse Duterte aos repórteres na tarde deste sábado.

Duterte disse que já há uma ameaça contra sua vida. “Quando isso acontecer, haverá uma investigação sobre minha morte. A investigação sobre as mortes deles será a próxima.”

Seus comentários fortes provavelmente não vão abalar seu apoio político, disse Jean Encinas-Franco, professor de ciência política na Universidade das Filipinas. “Se alguma coisa, esse tipo de retórica a aproxima ainda mais do que os apoiadores de seu pai gostavam nele.”

Filha do antecessor de Marcos na presidência, Duterte renunciou ao gabinete de Marcos em junho, permanecendo como vice-presidente, sinalizando o colapso de uma formidável aliança política que ajudou ela e Marcos, filho e homônimo do falecido líder autoritário, a garantir suas vitórias eleitorais de 2022 por amplas margens.

O presidente Romualdez, primo de Marcos, cortou o orçamento do gabinete do vice-presidente em quase dois terços.

A explosão de Duterte é o mais recente de uma série de sinais alarmantes da rixa no topo da política filipina. Em outubro, ela acusou Marcos de incompetência e disse que imaginou cortar a cabeça do presidente.

As duas famílias estão em desacordo sobre política externa e outros temas.

Nas Filipinas, o vice-presidente é eleito separadamente do presidente e não tem deveres oficiais. Muitos vice-presidentes têm buscado atividades de desenvolvimento social, enquanto alguns foram nomeados para cargos de gabinete.

(Reportagem de Neil Jerome Morales)