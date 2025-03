Ex-executivo do Credit Suisse é multado por caso em Moçambique

O caso de Moçambique envolve empréstimos a empresas estatais moçambicanas no total de 2 bilhões de dólares. Keystone-SDA

O Departamento Federal de Finanças da Suíça multou o ex-responsável pela área de risco e conformidade do Credit Suisse em 100.000 francos suíços ( 114.000 dólares) por não ter comunicado em tempo hábil as suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao escândalo do financiamento de Moçambique.

O acusado estava ciente dos fatos suspeitos e, no entanto, não fez nenhum esforço para enviar um relatório ao Escritório de Relatórios de Lavagem de Dinheiro na Suíça (MROS), afirma o Ministério das Relações Exteriores na ordem penal. A SRF Investigativ e os jornais Tamedia noticiaram o fato na quarta-feira.

O caso de Moçambique envolve empréstimos a empresas estatais moçambicanas no total de 2 bilhões de dólares. O objetivo era fortalecer a guarda costeira e construir uma frota de pesca de atum.

No entanto, centenas de milhões foram desviados. O Credit Suisse aceitou multas que totalizam cerca de meio bilhão de dólares perante o judiciário dos EUA. O advogado do ex-executivo do Credit Suisse negou as alegações.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

